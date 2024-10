Celebrazioni e anteprime per i 30 anni di Dellamorte Dellamore: un cult del cinema horror italiano

Il 13 ottobre prossimo, CG Entertainment e Cat People daranno il via a due eventi esclusivi per celebrare il trentesimo anniversario del film cult “Dellamorte Dellamore“, diretto da Michele Soavi e adattato dal romanzo di Tiziano Sclavi. Le anteprime speciali si svolgeranno a Roma e Firenze, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica con i protagonisti del film e gli eredi della sua iconografia horror. Queste proiezioni rappresentano un’importante occasione per i fan del genere, riportando sul grande schermo un’opera che ha segnato un’epoca.

Anteprima romana al Cinema Troisi

L’anteprima romana si svolgerà al Cinema Troisi di Roma, dove star della pellicola come Anna Falchi e Rupert Everett incontreranno il pubblico domenica 13 ottobre alle 21:30. Saranno presenti anche il produttore e sceneggiatore Gianni Romoli, arricchendo l’evento con aneddoti e retroscena della realizzazione del film. Questo incontro non solo permetterà ai fan di avvicinarsi ai loro beniamini, ma offrirà anche un’opportunità unica di ascoltare storie direttamente dai creatori del film. La presenza di due nomi così rappresentativi del panorama del cinema horror italiano promette di rendere la serata speciale, in grado di soddisfare sia i nuovi spettatori che i cultori della pellicola.

I biglietti per l’evento sono disponibili su piattaforme dedicate, con una domanda crescente che va a testimoniare il cult following di “Dellamorte Dellamore“. La proiezione della Versione Restaurata in 4K non farà altro che esaltare la qualità visiva di un’opera già iconica, permettendo una riscoperta della pellicola sia per chi l’ha amata nel passato, sia per quelli che la vedranno per la prima volta.

Evento speciale al Cinema La Compagnia di Firenze

In parallelo, l’anteprima fiorentina si terrà al Cinema La Compagnia alle ore 21:00. Qui interverranno Marco Nucci, noto per il suo lavoro sui fumetti di Dylan Dog, e Niccolò Testi, sceneggiatore e insegnante presso Focus Movie Academy. Entrambi contribuiranno a una discussione approfondita che collocherà “Dellamorte Dellamore” nel contesto più ampio della narrativa horror, esplorando le sue influenze e il suo impatto culturale.

L’evento fiorentino è realizzato in collaborazione con il FiPiLi Horror Festival e Focus Movie Academy, dimostrando come il film di Soavi continui a ispirare generazioni di artisti e cinefili. La comunità locale avrà l’opportunità di esplorare la connessione tra il cinema e il fumetto, riflettendo su come “Dellamorte Dellamore” si colleghi alle atmosfere e alle tematiche ricorrenti di Dylan Dog, il celebre personaggio creato da Sclavi.

Un’opera che ha travalicato i decenni

“Dellamorte Dellamore“, prodotto da Tilde Corsi, Gianni Romoli e Michele Soavi, è una fusione di horror e commedia nera che ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama del cinema italiano. Il film racconta la storia di Francesco Dellamorte, interpretato da Rupert Everett, custode di un cimitero che si trova coinvolto in eventi soprannaturali. Gli zombi risorgono e tentano di ucciderlo, rendendo la sua vita già solitaria ancor più complicata. L’ironia del destino si intreccia con il dramma nell’incontro con una bellissima vedova, interpretata da Anna Falchi, che porterà Francesco a riflettere su temi di amore e morte.

La trama, ricca di elementi surreali e surrealismo, ha lasciato un segno profondo nella cultura popolare italiana, non solo per l’interessante mix tra comicità e horror, ma anche per l’approccio visivo e narrativo innovativo di Soavi. La decisione di riproporre il film in una nuova versione restaurata offre al pubblico l’opportunità di riviverne la magia in un formato all’avanguardia, ripristinando la bellezza delle immagini e la complessità dei toni.

In sintesi, le anteprime di “Dellamorte Dellamore” rappresentano un evento imperdibile per i fan del cinema horror e una celebrazione della creatività italiana che continua a ispirare. Grazie all’intervento dei protagonisti e degli esperti nel settore, il pubblico avrà la possibilità di immergersi nuovamente in questo affascinante universo.