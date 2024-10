Celebrazioni al Palazzo dei Congressi di Roma: “Cento”, un viaggio attraverso i 100 anni di Servizio Pubblico

Su Rai 1, va in onda la serata “Cento“, un evento speciale che celebra un secolo di storia del Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano. Condotta da Carlo Conti, questa serata promette di rievocare i momenti più significativi e le emozioni che ha vissuto la televisione italiana, accompagnando gli spettatori in un percorso che abbraccia radio, televisione e oltre.

La struttura dell’evento: tra passato e futuro

La serata “Cento“, che si svolge il 6 ottobre 2024, è pensata per essere un’esperienza coinvolgente. Carlo Conti guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le varie epoche dei mezzi di comunicazione. Partendo dagli albori della radio, il racconto si snoderà attraverso l’evoluzione dei programmi radiotelevisivi, fino ad arrivare ai giorni nostri. Il conduttore non si limiterà a narrare il passato, ma esplorerà anche possibilità future, suggerendo come le nuove tecnologie potrebbero incidere sul panorama dei media.

Un momento clou della serata sarà il segmento dedicato ai programmi che hanno segnato la storia della Rai, dalla storica “canzone del secolo” a Canzonissima, dal Festival di Sanremo fino alla stessa informazione. Sarà interessante vedere come il programma si proietterà nel futuro, con un’intervista tra Valerio Lundini e Carlo Conti ambientata nel 2050. L’incontro si svolgerà mentre Conti sarà impegnato nella 38° edizione di “Tale e Quale Show”, creando così un ponte temporale tra presente e futuro.

Ospiti e volti noti per un festeggiamento speciale

Il ricco parterre di ospiti di “Cento” gioca un ruolo fondamentale nell’evento. Personaggi di spicco dello spettacolo italiano saliranno sul palco per contribuire a rivivere i momenti salienti degli ultimi cento anni. Renzo Arbore, con la sua consueta ironia, offrirà un contributo significativo, mentre grandi nomi della musica e del panorama televisivo italiano arricchiranno ulteriormente la serata.

Il programma presenta una scaletta di guest star che include Clara, Mara Venier, i Pooh, Massimo Ranieri, gli Oliver Onions, e l’immancabile Topo Gigio. Anche il mondo del giornalismo sarà rappresentato, con la partecipazione delle tre giornaliste di punta del Tg1, Tg2 e Tg3: Giorgia Cardinaletti, Manuela Moreno e Monica Giandotti. Questi ospiti non solo omaggeranno le radici culturali della Rai, ma anche l’evoluzione del Servizio Pubblico nei vari ambiti dello spettacolo e dell’informazione.

Coreografie e musica: un’atmosfera indimenticabile

L’evento “Cento” non sarebbe completo senza un elemento fondamentale: la musica. L'”Orchestra Sinfonica Nazionale” della Rai, diretta dal Maestro Steven Mercurio, eseguirà brani iconici della storia della Rai. Questo contribuirà a creare un’atmosfera magica, risvegliando ricordi nostalgici tra gli spettatori. Dalla tradizionale apertura dei Programmi Rai alle celebri sigle di Carosello e del Telegiornale, ogni nota saprà rievocare momenti indimenticabili.

Le coreografie saranno curate da Laccio, il quale lavorerà per creare esibizioni che accompagneranno perfettamente la musica, elevando ulteriormente l’esperienza dello spettacolo. La scenografia, firmata da Maurizio Zecchin, e i costumi di Maria Giovanna Cassiani, aggiungeranno un tocco di grande eleganza e creatività all’evento, rendendolo non solo un omaggio, ma anche un’esperienza visiva avvincente.

Un progetto ambizioso con un team nutrito di professionisti

Cento è il risultato di un’incredibile collaborazione tra numerosi professionisti del settore. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, il programma è scritto da Carlo Conti e un team di esperti che include Giorgio Cappozzo, Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Ludovico Gullifa e Leopoldo Siano. Ogni aspetto della creazione di questo evento è curato nei minimi dettagli, per garantire un risultato di alta qualità.

La direzione artistica e la regia sono affidate a Fabrizio Guttuso, il quale saprà orchestrare al meglio le varie componenti di questo festeggiamento. Con una preparazione così meticolosa e un cast di ospiti illustri, “Cento” non è solo una celebrazione, ma un tributo alla storia del Servizio Pubblico e un’anticipazione del futuro della Rai.