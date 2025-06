Celebrazione del ritorno dell’Amerigo Vespucci: un evento speciale su Rai1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, 10 giugno 2025, la storica Nave Scuola Amerigo Vespucci torna a Genova dopo un lungo Tour Mondiale durato 23 mesi. L’evento di celebrazione, intitolato “Buon Vento Italia!“, andrà in onda su Rai1 e sarà condotto dalla nota presentatrice Antonella Clerici. Questa diretta rappresenta un omaggio a uno dei simboli più amati della marineria italiana, che ha solcato i mari di tutto il mondo, portando con sé la cultura e la tradizione del nostro paese.

Il ritorno dell’Amerigo Vespucci a Genova

Nella mattinata di oggi, l’Amerigo Vespucci ha fatto il suo ingresso nel porto di Genova, accolto da una cerimonia ufficiale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo evento coincide con la Festa della Marina, rendendo il ritorno della nave ancora più significativo. Il Tour Mondiale, iniziato il 1° luglio 2023, ha visto la nave visitare città iconiche come Los Angeles, Tokyo e Singapore, per poi tornare nei porti italiani, tra cui Trieste, Venezia e Napoli. La nave ha toccato un totale di 35 porti in 28 paesi, attraversando 5 continenti, un viaggio che ha rappresentato un’importante occasione di promozione della cultura marittima italiana.

Un evento televisivo imperdibile

“Buon Vento Italia!” andrà in onda stasera su Rai1 alle 20.35, subito dopo il Tg1. Questo spettacolo non sarà solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per celebrare l’arte e la gastronomia italiana. L’Italia dell’Opera, recentemente riconosciuta come Patrimonio Mondiale Unesco, si unirà alla tradizione culinaria, che è candidata a diventarlo nel 2025. La nave Amerigo Vespucci fungerà da palcoscenico per una serie di esibizioni musicali, con la partecipazione di artisti di fama come il tenore Vittorio Grigolo e il baritono Luca Salsi. La formazione orchestrale comprenderà rappresentanti delle forze armate italiane e del coro del Teatro dell’Opera Carlo Felice di Genova, che interpreteranno celebri brani d’opera ispirati al cibo e al vino.

Un viaggio documentato

La celebrazione del ritorno dell’Amerigo Vespucci non si fermerà stasera. Nel tardo autunno, verrà presentata una docufiction intitolata “Vespucci, il viaggio più lungo“, diretta da Flavio Maspes e prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Questa serie, girata durante la traversata da Los Angeles a Darwin, offrirà uno sguardo approfondito sull’esperienza della nave e dei suoi equipaggi durante il lungo viaggio. La presentazione della docufiction è avvenuta oggi in conferenza stampa al Villaggio IN Italia, situato nel Porto Antico di Genova, sottolineando l’importanza culturale e storica di questa iniziativa.

L’Amerigo Vespucci, conosciuta come “la nave più bella del mondo”, rappresenta non solo un simbolo della tradizione marittima italiana, ma anche un ambasciatore della cultura e dell’arte del nostro paese. La celebrazione di stasera si propone di rendere omaggio a questa straordinaria storia di navigazione e scoperta.

