Celebrazione dei contenuti family-friendly: il Moige premia l’eccellenza dell’intrattenimento italiano

Il Moige, il Movimento Italiano Genitori, ha organizzato un evento speciale per riconoscere i migliori contenuti family-friendly dell’anno. L’evento, intitolato “Un anno di Zapping e di Streaming“, si è svolto presso la Camera dei Deputati, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari. Durante la cerimonia, sono stati premiati i programmi e i contenuti che hanno saputo conquistare il pubblico delle famiglie italiane nella stagione 2024-2025. La guida, realizzata dall’Osservatorio Media del Moige, ha analizzato oltre 300 produzioni, includendo programmi televisivi, serie, documentari e contenuti per ragazzi, sia su piattaforme tradizionali che digitali.

La guida digitale e il suo significato

La guida “Un anno di Zapping e di Streaming” è disponibile esclusivamente in formato digitale, rappresentando un’importante risorsa per le famiglie italiane. Questo archivio online offre una panoramica dettagliata della qualità dei contenuti family-friendly nell’intrattenimento italiano. La guida è consultabile gratuitamente sul sito del Moige, dove gli utenti possono esplorare le schede aggiornate dei contenuti analizzati per la stagione 2024-2025. Questo strumento si propone di facilitare la scelta di programmi che possano intrattenere e educare i più giovani, contribuendo a una visione positiva e costruttiva della società.

I premiati e i volti noti del panorama televisivo

Durante la cerimonia di premiazione, diversi volti noti della televisione italiana hanno ritirato personalmente il premio Zapping. Tra i premiati si trovano Carlo Conti, Gerry Scotti, Andrea Delogu, Paolo Ruffini e Giuseppe Fiorello, solo per citarne alcuni. Altri artisti, come Cristina D’Avena e Serena Rossi, hanno condiviso la loro gioia per il riconoscimento attraverso video messaggi. La serata ha visto anche la consegna di due premi alla carriera a Luca Milano e Mussi Bollini, due professionisti del settore televisivo che si sono distinti per il loro impegno nella promozione di contenuti di qualità, particolarmente rivolti a bambini e ragazzi.

La voce del Moige e le sfide dell’intrattenimento

Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige e responsabile dell’Osservatorio Media, ha evidenziato le problematiche attuali nel panorama televisivo. Secondo il monitoraggio effettuato, si è registrata una crescente diffusione di programmi che affrontano tematiche forti, come violenza e volgarità. Questi contenuti possono contribuire a una visione negativa della società. Tuttavia, Scala ha sottolineato l’importanza di valorizzare le proposte positive che promuovono valori educativi e modelli costruttivi, sia nella televisione tradizionale che nel web. L’archivio digitale del Moige si propone di guidare le famiglie verso scelte più consapevoli.

Riconoscimenti e categorie premiate

In questa edizione dell’evento, sono stati assegnati un totale di 34 premi, accompagnati da 5 premi speciali in collaborazione con diverse istituzioni, tra cui la Polizia Stradale e la Polizia Postale. Tra i premiati nelle varie categorie figurano opere come “Fuochi d’artificio“, “Libera” e “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” per la sezione Fiction. Per l’intrattenimento, sono stati premiati programmi come “Barbero risponde” e “Festival di **Sanremo 2025“. Nella categoria dedicata ai bambini e ragazzi, sono stati riconosciuti contenuti come “C’erano una volta gli oggetti” e “Zecchino d’Oro – Le canzoni animate“.

I premi speciali e le collaborazioni

Tra i premi speciali, il riconoscimento della Federazione Italiana Cuochi è andato a “Freedom – Oltre il confine“, mentre il premio della Polizia Stradale è stato conferito a “Tg2 Motori – Sicuri si parte“. Altri premi speciali sono stati assegnati a “101%” dalla Polizia Postale, al canale YouTube di Klaus e a “Clay Economy” dal Museo del Risparmio. Questi riconoscimenti evidenziano l’importanza della collaborazione tra diverse istituzioni e il mondo dell’intrattenimento per promuovere contenuti di qualità e sensibilizzare il pubblico su tematiche rilevanti.

