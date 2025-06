Cecilia Forastieri: La stand up comedian che trasforma la celiachia in forza comica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cecilia Forastieri, una stand up comedian romana, ha saputo trasformare una condizione di salute in un’opportunità per far ridere e sensibilizzare il pubblico. Con un seguito di 42mila follower su Instagram e TikTok e oltre 1,5 milioni di like ai suoi video, la sua carriera si è sviluppata attorno alla celiachia, una malattia che, anziché rappresentare un ostacolo, è diventata il suo punto di forza. Attraverso il suo spettacolo e la sua presenza sui social, Cecilia affronta il tema della diversità e dell’inclusione, portando alla luce le esperienze di chi vive con disabilità o malattie.

La celiachia come punto di forza

Cecilia Forastieri utilizza la sua esperienza personale con la celiachia per connettersi con il pubblico. “Essere celiaci in Italia è come essere albini in Africa“, afferma, sottolineando come la cultura gastronomica italiana sia fortemente incentrata su alimenti contenenti glutine, come pane, pasta e pizza. La sua capacità di scherzare su questa condizione le ha aperto porte inaspettate: i ristoranti senza glutine la ingaggiano per recensioni e i suoi spettacoli diventano un’occasione per ridere delle difficoltà quotidiane legate alla celiachia.

Cecilia non si limita a raccontare la sua storia, ma cerca anche di far sentire meno soli coloro che vivono situazioni simili. Nel suo spettacolo “Misunderstandup“, in scena ogni mercoledì al Casilino Sky Park, affronta il tema della diversità in modo diretto e coinvolgente. La sua missione è chiara: dare voce a chi, come lei, ha vissuto l’esclusione e il disagio.

Le esperienze condivise e le sfide quotidiane

Cecilia ha ricevuto numerosi messaggi da ragazzi che si sentono isolati a causa della loro condizione. “Molti mi scrivono che non riescono a cenare con gli amici o che si sentono esclusi durante le gite scolastiche”, racconta. Queste esperienze comuni tra chi vive con malattie o disabilità evidenziano un problema sociale più ampio. La stand up comedian sottolinea che le reazioni delle persone possono accomunare tutti coloro che si sentono diversi, che sia per motivi di salute, colore della pelle o altre caratteristiche fisiche.

Cecilia ha imparato a gestire le situazioni difficili e ha trovato strategie per affrontare le uscite con gli amici. “Scelgo io il ristorante e gli amici si adattano”, spiega. Tuttavia, non mancano le esperienze negative: “Ci sono stati ragazzi che mi hanno detto che con me non si può andare a mangiare”. Questo tipo di commenti la spinge a incoraggiare gli altri a non avere paura di esprimere le proprie esigenze. “È fondamentale farsi sentire e non temere di essere scortesi. La celiachia è una malattia seria e va presa sul serio”, afferma con determinazione.

L’arte della stand up e la vita quotidiana

Oltre alla sua carriera di comica, Cecilia Forastieri lavora anche in banca, un equilibrio che le consente di vivere esperienze diverse. “Non credo che le difficoltà rendano automaticamente una persona un comico migliore”, riflette. “Crescendo in un quartiere difficile, hai sicuramente fame di successo, ma anche chi proviene da famiglie benestanti può affrontare sfide diverse”.

Cecilia osserva che il mondo della stand up comedy è un luogo in cui ogni esperienza può diventare materiale comico. “La ricchezza e la povertà possono essere entrambe fonte di risate”, afferma. Anche comici di successo, come Luca Ravenna, riescono a trovare il lato divertente in ogni situazione, indipendentemente dalla loro provenienza sociale. “Il comico deve saper immedesimarsi e creare storie che risuonino con il pubblico”, conclude, evidenziando la versatilità e la creatività necessarie per eccellere in questo campo.

Cecilia Forastieri continua a portare avanti la sua missione, utilizzando l’umorismo per affrontare temi complessi e per dare voce a chi si sente diverso. La sua storia è un esempio di come le sfide personali possano trasformarsi in opportunità di crescita e connessione con gli altri.

