Caterina De Angelis: dall’arte della scrittura alla recitazione, la giovane attrice si racconta

Caterina De Angelis è una giovane attrice italiana che ha iniziato il suo percorso artistico in modo inaspettato. A soli 23 anni, ha già catturato l’attenzione del grande pubblico, grazie al suo talento e alla sua capacità di affrontare i contrasti della vita con un’intensità unica. Figlia d’arte, De Angelis ha raccontato il suo viaggio verso la recitazione, le sfide che ha dovuto affrontare e le lezioni apprese lungo la strada. L’intervista offre uno sguardo intimo sulla sua personale evoluzione, dai suoi inizi come scrittrice alle sue esperienze sul set.

Caterina De Angelis esce dalla sua “bolla”

Caterina De Angelis, figlia della famosa attrice Margherita Buy e del chirurgo Renato De Angelis, ha sempre vissuto in un contesto privilegiato, una “bolla” che ha iniziato a riconoscere solo di recente. Rivelando il suo percorso educativo, la giovane attrice ha espresso una certa sorpresa nel riconoscere il suo status rispetto ad altri studenti all’Accademia Silvio D’Amico, dove si è iscritta tre anni fa. La formazione, che richiede una disciplina rigorosa con lunghe ore di studio, ha rivelato a De Angelis una nuova prospettiva. A differenza delle esperienze precedenti in scuole private, qui ha trovato compagni di diverse origini, tutti ansiosi di afferrare un’opportunità.

Caterina ha condiviso come il suo atteggiamento nei confronti dell’istruzione e della vita sia cambiato drasticamente: capisce ora quanto siano stati un privilegio le sue esperienze passate. Nonostante non fosse viziata in termini economici, si rende conto che non aveva consapevolezza delle opportunità che il suo background le offriva. All’Accademia, ha iniziato ad apprendere la responsabilità e l’importanza di approcciarsi con serietà al suo futuro professionale.

L’amore per la recitazione e la scrittura

Caterina non ha sempre pensato che la recitazione fosse il suo destino. Ha iniziato a scrivere sin da giovane e ha perseguito un percorso accademico in Lettere, che avrebbe dovuto culminare in una laurea in critica cinematografica. Tuttavia, la sua vita ha preso una piega inaspettata quando è stata invitata a recitare in un cortometraggio. L’esperienza si è rivelata tanto gratificante da convincerla a intraprendere la carriera di attrice.

De Angelis sottolinea l’importanza di un approccio professionale alla recitazione: “Non è solo improvvisazione o fortuna”, afferma con fervore. Per lei, il mestiere di attore richiede studio e dedizione, lontano dalla superficialità di chi si concentra maggiormente sulla propria presenza sui social media. Questa determinazione emerge chiaramente quando parla dei suoi compagni di corso, tutti talentuosi e con potenziale. Il talento, per Caterina, è solo il primo passo verso il successo, e riconosce quanto sia fondamentale impegnarsi nel miglioramento costante delle proprie abilità.

L’influenza di Carlo Verdone e la nuova serie “Vita da Carlo”

Nel suo percorso professionale, Caterina De Angelis si è trovata a lavorare al fianco di Carlo Verdone, icona del cinema italiano, nel nuovo progetto per Paramount+, “Vita da Carlo”. Questa opportunità ha segnato un momento significativo nella sua carriera. De Angelis ha descritto l’emozione provata nel superare i provini per il ruolo di sua figlia, affrontando nel contempo il timore e l’imbarazzo di rivelare la sua identità al famoso attore.

Durante le riprese, si è creata una connessione genuina con Verdone, che ha dimostrato una grande umanità e calore sul set. “È un onore lavorare al suo fianco,” ha dichiarato Caterina, rendendo evidente il rispetto che ha per la sua carriera e la sua arte. La giovane attrice ha anche avuto modo di conoscere il personaggio e la vera figlia di Verdone, scoprendo che condividono una naturale affinità.

Riflessioni personali e famiglia allargata

Essere figlia di un’attrice di successo presenta delle sfide specifiche, ma Caterina ha riflettuto sul modo in cui la sua vita familiare le ha fornito sostegno. Crescendo in una famiglia allargata, ha avuto la fortuna di avere legami significativi con i suoi fratelli maggiori, i quali hanno arricchito la sua vita con esperienze e punti di vista diversi.

Caterina ha rivelato come suo padre, un uomo rigoroso, le abbia insegnato l’importanza dell’impegno e della coerenza. Tale educazione, sebbene mi abbia creato difficoltà in certi momenti, ha giovato alla sua crescita personale e professionale. La giovane attrice ha parlato di un forte desiderio di avere una famiglia unita e, nonostante tutte le esperienze passate, ideale di matrimonio e stabilità rimangono importanti per lei.

Con una carriera che sta prendendo piede e una personalità in continua evoluzione, Caterina De Angelis si prepara a lasciare un’impronta nel mondo dello spettacolo, portando con sé le esperienze della sua vita.