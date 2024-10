Carlotta Mantovan celebra il decimo anniversario di matrimonio con Fabrizio Frizzi: un amore indimenticabile

Il 4 ottobre 2024 segna un giorno speciale per Carlotta Mantovan, che ricorda il decimo anniversario di matrimonio con il compianto Fabrizio Frizzi. Questa data è un momento di riflessione e celebrazione per l’amore che ha unito i due, nonostante la tragica scomparsa del famoso conduttore nel 2018. Carlotta Mantovan ha voluto condividere questo ricordo sui social, rendendo omaggio a un legame che ha segnato la sua vita e a cui tiene profondamente.

La dedica emozionante di Carlotta Mantovan

Nel giorno che avrebbe dovuto festeggiare il loro decimo anniversario, Carlotta Mantovan ha postato su Instagram un’immagine del suo matrimonio con Fabrizio Frizzi. Nella foto, i due appaiono sorridenti e felici, immortalati in un momento di pura gioia. Accompagnato da una toccante dedica: “Dieci anni ieri. Sempre nel mio cuore”, il post ha suscitato una forte emozione tra i suoi follower e amici. Tra i commenti, ha spiccato quello di Bianca Atzei, che ha evidenziato l’eterna bellezza del loro legame, scrivendo “Splendidi, sempre e per sempre”. Questo scambio di affetto dimostra quanto l’amore possa continuare a vivere anche dopo la perdita.

La storia d’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

L’incontro tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi avvenne nel 2001, durante il concorso di Miss Italia, dove Carlotta si classificò al secondo posto. Da quel momento, tra i due si sviluppò un’intensa storia d’amore che durò ben dodici anni. La coppia si sposò un giorno di ottobre del 2014, poco tempo dopo la nascita della loro unica figlia, Stella. Il loro amore era visibile in ogni apparizione pubblica e i momenti condivisi sui social mostrano una complicità che molti sognano.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile, ma Carlotta ha dimostrato di saper continuare a portare avanti il suo ricordo. Era stata proprio lei, nel 2018, a comunicare la triste notizia della sua morte, avvenuta a seguito di un’emorragia cerebrale. Da allora, Carlotta ha scelto di mantenere una vita privata più riservata, lontana dai riflettori.

La nuova vita di Carlotta Mantovan e il suo impegno sociale

Negli ultimi anni, Carlotta Mantovan ha intrapreso un percorso di vita diverso, trasferendosi in una cittadina nel nord della Francia con sua figlia Stella. Lontana dalle luci della ribalta, ha trovato nuova serenità e affetto. Pur avendo iniziato una nuova relazione, Mantovan rimane discreta riguardo alla sua vita privata, preferendo non rivelare dettagli sul nuovo compagno.

In un’intervista recente rilasciata al settimanale Oggi, Carlotta ha raccontato come abbia deciso di dedicare parte della sua vita alla comunità che la circonda, impegnandosi in attività utili. Ha avviato raccolte fondi per la scuola e ha cercato di soddisfare i bisogni primari degli abitanti del villaggio. Mantovan ha descritto un ambiente semplice e solidale, dove si svolgono attività comunitarie come la preparazione del pane e eventi gastronomici. Inoltre, ha rivelato di partecipare a corse con il suo cavallo, esprimendo così una vita quotidiana che è molto più che una semplice esistenza lontana dai riflettori.

La celebrazione del decimo anniversario di matrimonio con Fabrizio Frizzi si presenta quindi come un momento di riflessione, un tributo a un amore che rimane forte e vivo nel cuore di Carlotta Mantovan, uno speciale legame che continua a ispirare chiunque lo ricordi.