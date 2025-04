Carlos Santana colpito da malore prima del concerto a San Antonio: aggiornamenti sulla sua salute

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Carlos Santana, il leggendario chitarrista e compositore, ha vissuto un momento difficile il 22 aprile 2025, quando è stato colto da un malore poche ore prima di un attesissimo concerto al Majestic Theater di San Antonio, in Texas. L’evento, che avrebbe dovuto celebrare la sua musica e il legame con i fan, è stato rinviato per garantire la salute dell’artista. Le notizie sul suo stato di salute hanno rapidamente suscitato preoccupazione tra i suoi sostenitori, specialmente considerando un episodio simile avvenuto nel 2022.

Il malore di Carlos Santana: i dettagli dell’accaduto

Martedì 22 aprile 2025, Carlos Santana si trovava già al Majestic Theater di San Antonio, pronto per esibirsi di fronte a un pubblico entusiasta. Tuttavia, poco prima dell’inizio dello spettacolo, ha iniziato a sentirsi male. Secondo quanto riportato dal suo manager, l’artista ha accusato un episodio di disidratazione, che ha richiesto un intervento medico immediato. Santana è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a controlli approfonditi.

La notizia del rinvio del concerto ha rapidamente fatto il giro del web, generando preoccupazione tra i fan, molti dei quali si sono mostrati solidali e preoccupati per la salute del loro idolo. Il manager di Santana ha pubblicato un comunicato ufficiale, spiegando la situazione e rassicurando il pubblico sulle condizioni dell’artista. “È con profonda delusione che devo informarvi tutti che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato. Il signor Santana si trovava sul posto per prepararsi allo spettacolo quando ha avuto un episodio diagnosticato come disidratazione“, ha dichiarato.

Aggiornamenti sulla salute di Santana: buone notizie

Dopo i controlli medici, le notizie sulla salute di Carlos Santana sono risultate rassicuranti. Il manager ha comunicato che, per precauzione, è stata presa la decisione di rinviare il concerto, ma l’artista sta bene e non presenta condizioni di salute preoccupanti. “Per eccesso di cautela e per la salute del signor Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la più prudente. Sta bene e non vede l’ora di tornare presto a San Antonio e di continuare il suo tour negli Stati Uniti“, ha aggiunto.

Queste dichiarazioni hanno alleviato le preoccupazioni dei fan, che attendono con ansia il ritorno di Santana sul palco. La prossima tappa del tour è prevista per il 23 aprile 2025 a Sugar Land, in Texas, ma non è ancora chiaro se ci saranno modifiche al programma a causa di questo imprevisto.

Un precedente episodio di malore nel 2022

Questo non è il primo episodio di malore che colpisce Carlos Santana durante un tour. Già nel luglio 2022, l’artista aveva avuto un malore sul palco del Pine Knob Music Theatre di Clarkston, in Michigan. Anche in quel caso, la causa era stata identificata come disidratazione, aggravata da un colpo di calore. Dopo aver condiviso la sua esperienza con i fan sui social media, Santana aveva spiegato di aver trascurato di mangiare e bere a causa dei ritmi intensi del tour. Fortunatamente, era riuscito a riprendersi rapidamente e a tornare a esibirsi poche settimane dopo.

Il tour di Santana proseguirà fino a novembre 2025, con tappe che toccheranno anche l’Europa. In Italia, l’artista è atteso il 2 luglio a Mantova, dove i fan sperano di assistere a una performance memorabile. La carriera di Carlos Santana continua a essere caratterizzata da successi e momenti di grande emozione, e i suoi sostenitori sono pronti a sostenerlo in ogni tappa del suo viaggio musicale.

