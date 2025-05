Carlo Conti presenta la serata benefica ‘Con il cuore nel nome di Francesco’ da Assisi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata benefica ‘Con il cuore nel nome di Francesco‘, condotta da Carlo Conti, si svolgerà sabato 24 maggio 2025, alle 21.25, in diretta su Rai 1. Questo evento, che si tiene da oltre vent’anni, è organizzato dai Frati del Sacro Convento di Assisi e ha come obiettivo principale quello di sostenere chi vive situazioni di difficoltà e sofferenza. La manifestazione si svolgerà nel suggestivo sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco, un luogo simbolico che incarna i valori di solidarietà e accoglienza.

Ospiti e programma della serata

La serata promette di essere un evento unico, ricco di emozioni e musica, grazie alla partecipazione di artisti di spicco. Carlo Conti, affiancato da un cast di talenti, tra cui Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli, darà vita a un programma che unisce musica, narrazione e solidarietà. Ogni artista porterà il proprio contributo, creando un’atmosfera di festa e condivisione, in perfetta sintonia con i valori francescani.

Il programma non si limita solo alla musica, ma include anche momenti di riflessione e testimonianze di vita, che metteranno in luce l’importanza della solidarietà e dell’aiuto reciproco. La serata sarà un’opportunità per ascoltare storie di chi ha beneficiato del supporto dei Frati e per comprendere l’impatto positivo delle iniziative benefiche nel territorio.

Accessibilità e inclusione

Un aspetto fondamentale di ‘Con il cuore nel nome di Francesco‘ è l’impegno per l’accessibilità. Quest’anno, l’evento sarà disponibile in streaming su RaiPlay e sarà reso accessibile a tutti, grazie ai sottotitoli per non udenti e all’audiodescrizione. Gli spettatori potranno attivare la pagina 777 di Televideo per accedere ai sottotitoli, mentre l’audiodescrizione sarà disponibile sul canale dedicato di Rai 1 e su RaiPlay.

Questi servizi sono pensati per garantire che anche le persone cieche e ipovedenti possano vivere appieno l’esperienza della serata. L’audiodescrizione fornirà dettagli visivi significativi, come le luci, i colori e i movimenti, permettendo a tutti di immergersi nell’atmosfera della manifestazione. Questo approccio inclusivo sottolinea l’importanza di rendere la cultura e la solidarietà accessibili a tutti, senza barriere.

Unione di spettacolo, cultura e spiritualità

‘Con il cuore nel nome di Francesco‘ non è solo un evento di intrattenimento, ma rappresenta anche un momento di unione tra spettacolo, cultura e spiritualità. La serata vedrà la partecipazione di numerosi testimoni di solidarietà, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni, contribuendo a creare un clima di fraternità e rispetto. La presenza di figure religiose e civili arricchirà ulteriormente il programma, rendendo l’evento un’importante occasione di dialogo e confronto.

Questo evento, che si svolge in un contesto così significativo come Assisi, invita tutti a riflettere sui valori di pace e solidarietà, promuovendo un messaggio di speranza e unità. La serata si propone di ispirare il pubblico a impegnarsi attivamente per il bene comune, incoraggiando ognuno a fare la propria parte nella costruzione di una società più giusta e solidale.

