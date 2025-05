Cannes Classics 2025: Documentari e Tributi a Grandi Maestri del Cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes si prepara a dare il via alla sua edizione 2025 con un programma ricco di eventi significativi, tra cui documentari e tributi a figure iconiche del cinema. Tra i punti salienti ci sono un documentario sulla scuola di recitazione di Shia LaBeouf, una conversazione con Quentin Tarantino dedicata a George Sherman, un omaggio al compianto David Lynch e il debutto alla regia di Mariska Hargitay. Questi eventi non solo celebrano il passato del cinema, ma offrono anche uno sguardo profondo sulle esperienze e le storie che hanno segnato la settima arte.

Quentin Tarantino e il tributo a George Sherman

Quentin Tarantino, uno dei registi più influenti del nostro tempo, sarà l’ospite d’onore del festival, dove parteciperà a un tributo dedicato a George Sherman, un regista noto per i suoi western. Durante l’evento, saranno proiettati due dei suoi film più rappresentativi: Red Canyon e Pelle di bronzo . Tarantino, che ha già fatto la sua ultima apparizione a Cannes nel 2023, porterà con sé la sua passione per il cinema e la sua vasta conoscenza del settore, contribuendo a dare nuova vita alle opere di Sherman. Questo tributo rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di riscoprire il lavoro di un regista che ha influenzato generazioni di cineasti.

Il documentario su David Lynch

Un altro momento di grande interesse sarà la proiezione del documentario David Lynch: Welcome to Hollywood, diretto da Stéphane Ghez. Questo film, che esplora la filmografia di Lynch, sarà presentato alla presenza di Riley Lynch, il figlio del celebre regista. La pellicola si propone di analizzare il “significato nascosto” dietro le opere di Lynch, scavando nelle complessità e nelle contraddizioni del sogno americano. La presenza di Riley aggiunge un tocco personale al documentario, rendendo l’evento ancora più significativo per i fan e gli appassionati di cinema.

Shia LaBeouf e la sua scuola di recitazione

Shia LaBeouf sarà al centro dell’attenzione con il documentario Slauson Rec, diretto da Leo Lewis O’Neil, che racconta la controversa scuola di recitazione gratuita fondata dall’attore a Los Angeles nel 2018. LaBeouf e O’Neil parteciperanno al festival per presentare il film, che ha già suscitato dibattito per le sue tematiche audaci. In un’intervista a Vanity Fair, O’Neil ha rivelato che il documentario include scene di presunta violenza fisica da parte di LaBeouf nei confronti di membri del collettivo teatrale. Nonostante le controversie, LaBeouf ha espresso il suo pieno sostegno al progetto, sottolineando l’importanza della sua visione artistica e dei risultati ottenuti dai suoi studenti.

Mariska Hargitay e il debutto alla regia

Mariska Hargitay presenterà il suo primo film da regista, il documentario My Mom Jayne, prodotto da HBO e Mighty Entertainment. Questo lavoro toccante racconta la storia di Jayne Mansfield, la madre di Hargitay, scomparsa tragicamente in un incidente stradale quando la figlia aveva solo tre anni. Il documentario offre uno sguardo intimo sulla vita di Jayne, attraverso interviste e materiali inediti, permettendo a Mariska di esplorare l’eredità pubblica e privata della madre. Questo progetto rappresenta un viaggio personale per Hargitay, che cerca di comprendere e abbracciare la figura di sua madre, rivelando la complessità di una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo.

