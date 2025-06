Canale 5: novità e programmi in arrivo per la stagione televisiva 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva, Canale 5 si prepara a rinnovare il proprio palinsesto, apportando significative modifiche nella fascia preserale e nell’access prime time. Tra le novità più attese ci sono nuovi programmi che andranno a sostituire o affiancare le trasmissioni storiche, come Striscia la Notizia, che potrebbe subire un’alternanza con altri show. Le anticipazioni sono state diffuse da Davide Maggio, mentre Pier Silvio Berlusconi aveva già accennato a questi cambiamenti lo scorso dicembre.

Striscia la Notizia e il futuro del format

Striscia la Notizia, il celebre programma satirico che ha accompagnato gli italiani per quasi quattro decenni, sta affrontando un periodo di sfide. Pier Silvio Berlusconi ha riconosciuto che il format sta vivendo un momento difficile, ma ha anche sottolineato la sua storicità e importanza. La possibilità di un’alternanza con altri programmi nella fascia oraria di access prime time è stata considerata una soluzione plausibile per risollevare gli ascolti. Antonio Ricci, il creatore del programma, ha però smentito le voci di una possibile chiusura, affermando che Striscia rimane il programma Mediaset più visto, a parte quando in prima serata è in onda Maria De Filippi.

Nuovi programmi in prova per il preserale

Oltre a Striscia la Notizia, Canale 5 sta testando nuovi format per la fascia preserale. Tra questi, La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, potrebbe affiancarsi al programma satirico, ma non è ancora chiaro quale dei due avrà il compito di riempire l’access a settembre. Max Giusti, recentemente contratto in esclusiva con Mediaset, ha messo alla prova tre nuovi format, ognuno con caratteristiche uniche e coinvolgenti.

Il primo programma, Lucky 13, ideato da Adrian Woolfe, prevede la partecipazione di 13 concorrenti che devono rispondere a 13 domande vero/falso. Un elemento distintivo è che i concorrenti non vengono informati immediatamente sulle risposte corrette, dando loro la possibilità di cambiare una risposta in seguito. Questo gioco non solo mette alla prova le conoscenze dei partecipanti, ma richiede anche abilità nel prevedere il numero di risposte corrette.

Game show americani e nuove idee

Il secondo format testato da Max Giusti è Let’s Make a Deal, un game show americano che coinvolge il pubblico presente in studio. I concorrenti, scelti tra il pubblico, devono contrattare con il conduttore per scambiare premi noti con altri nascosti. I premi possono variare da viaggi e automobili a oggetti ironici e privi di valore, richiamando alla mente il gioco dei premi dei Fatti Vostri degli anni ’90 e 2000.

Infine, Giusti ha registrato una puntata zero di The 1% Club, un gioco che coinvolge 100 concorrenti. Ogni partecipante deve scommettere il montepremi iniziale su domande di varia difficoltà. Una risposta errata comporta l’eliminazione, e il denaro perso viene aggiunto al jackpot del giorno. Le domande partono da quelle più semplici, a cui risponde correttamente il 90% dei concorrenti, fino a quelle più complesse, dove solo l’1% riesce a rimanere in gioco.

Con queste novità, Canale 5 si prepara a una stagione televisiva ricca di sorprese, puntando su un mix di tradizione e innovazione per attrarre il pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!