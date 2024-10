Camila Giorgi: l’ex tennista racconta la sua nuova vita lontana dai campi di gioco

Camila Giorgi, l’ex tennista italiana, è tornata alla ribalta dopo un periodo di silenzio e assenza dai tornei. Nel corso di un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin a Verissimo, la 32enne ha svelato i motivi che l’hanno spinta a ritirarsi dal tennis e ha affrontato questioni controverse, comprese quelle legate a presunti illeciti fiscali e la controversa vaccinazione anti Covid. Scopriamo i dettagli della sua nuova vita e delle sue recenti dichiarazioni.

La decisione di abbandonare il tennis

Camila Giorgi ha spiegato che la sua decisione di allontanarsi dal tennis non è stata il risultato di una fuga, come si è supposto in alcuni comunicati stampa. Da maggio, infatti, non era più presente sui circuiti. La tennista ha chiarito che aveva pianificato il suo ritiro da tempo, dichiarando: “Ero pronta per annunciare il mio addio.” La pressione e i continui impegni nel mondo sportivo avevano iniziato a pesare su di lei, al punto da non provare più soddisfazione nel praticare questo sport.

Giorgi ha anche detto di essersi sentita sopraffatta dalle aspettative e dagli sforzi richiesti: “Il tennis mi piace ancora, ma non riuscivo a reggere il peso dei viaggi e della pressione.” La sportiva, ora residente a Miami, ha risposto a chi l’accusava di aver abbandonato senza spiegazioni, chiarendo che il suo trasferimento negli Stati Uniti era già pianificato e in corso da tempo.

Inoltre, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso suo padre, Sergio Giorgi, sottolineando l’importanza del suo supporto lungo la sua carriera. Nonostante le critiche ricevute nei media, ha ribadito che il padre ha sempre rispettato le sue decisioni e desideri, contribuendo alla sua crescita sia personale che professionale.

Le accuse di evasione fiscale e controversie legali

Nel corso dell’intervista, Camila Giorgi ha affrontato anche le pesanti accuse di evasione fiscale che la coinvolgono. Ha spiegato che tali problematiche derivano dalla gestione da parte di terzi dei suoi affari fiscali e non sono state causate dalla sua diretta responsabilità. “Quando mi sono ritirata, non ero consapevole di tutto ciò che stava accadendo,” ha affermato.

Giorgi ha dichiarato che suo padre, pur essendo il suo allenatore, non era coinvolto nella gestione finanziaria e che la responsabilità ricade su professionisti esterni. “È sbagliato etichettare mio padre come il principale responsabile; anche lui è stato una vittima di situazioni al di fuori del nostro controllo,” ha evidenziato.

In aggiunta, ha anche risposto all’accusa di aver rubato mobili dalla sua abitazione in affitto, ridendo della questione e descrivendo l’affermazione come “assurda,” spiegando che l’appartamento non conteneva mobili quando l’aveva affittato. Questi eventi hanno sollevato numerosi dibattiti e polemiche, che comunque non sembrano offuscare il suo attuale stato di tranquillità.

La situazione delle false vaccinazioni anti Covid

Camila Giorgi è anche coinvolta in un’inchiesta riguardo a presunti illeciti legati alla vaccinazione anti Covid. Ha raccontato di aver ricevuto il vaccino e di aver ottenuto un Green pass, ma ha anche sottolineato di essere stata attualmente coinvolta in una situazione complessa. “A novembre ci sarà un’udienza. Credevo di avere un rapporto umano con la dottoressa coinvolta,” ha affermato.

Gestendo con fermezza le accuse, ha insistito sul fatto che l’effettivo vaccino per il Covid le è stato somministrato solo in un secondo momento. “Era una situazione confusa e ho scoperto successivamente che ci sono state delle irregolarità,” ha chiarito. L’ex atleta esprime ora il desiderio di affrontare le conseguenze di questa vicenda in modo proattivo.

La nuova vita tra amore e progetti futuri

Attualmente, Camila Giorgi vive negli Stati Uniti ed è fidanzata con un ragazzo americano, con il quale sente di aver trovato una stabilità nella vita. Ridicolizzando le congetture secondo le quali il suo compagno avrebbe influenzato la sua decisione di lasciare il tennis, ha affermato che la decisione di ritirarsi è stata esclusivamente personale e ben ponderata.

Pur godendosi il suo momento di felicità, l’ex tennista ha anche riflettuto sul suo futuro, con Silvia Toffanin che le ha proposto la possibilità di intraprendere una carriera come attrice. Anche se al momento Giorgi si sta concentrando sulla propria vita privata e sui viaggi, ha espresso un amore profondo per l’Italia, il suo paese natale, sottolineando che potrebbe tornare a vivere qui in futuro, in quanto questo è e resterà sempre “casa sua.”