Brunori Sas in concerto al Circo Massimo di Roma: tutte le informazioni sull’evento

Il Circo Massimo di Roma si prepara ad accogliere Brunori Sas, il cantautore calabrese che ha recentemente conquistato il pubblico del Festival di Sanremo. Con un repertorio ricco di emozioni e testi evocativi, Brunori Sas si esibirà in un concerto live accompagnato da un’orchestra, promettendo un’esperienza unica ai suoi fan. L’evento è previsto per mercoledì 18 giugno 2025, e i preparativi per la serata sono già in corso.

La carriera di Brunori Sas

Brunori Sas, il cui vero nome è Dario Brunori, ha iniziato la sua carriera musicale come artista indipendente, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama musicale italiano. Con sei album in studio all’attivo, ha saputo mescolare generi e stili, creando un sound distintivo che lo ha reso riconoscibile. La sua canzone dedicata alla figlia Fiammetta, presentata al Festival di Sanremo, ha colpito il cuore di molti, consolidando la sua fama.

Oltre alla carriera da solista, Brunori ha collaborato con artisti di grande calibro come Francesco Guccini ed Elisa, dimostrando la sua versatilità non solo come musicista, ma anche come compositore e produttore. Ha scritto colonne sonore per film e ha partecipato a produzioni artistiche per altri artisti, come Maria Antonietta e Dimartino. La sua presenza nel mondo del cinema, con apparizioni in due film, e la conduzione di un programma su Rai 3, hanno ulteriormente ampliato il suo pubblico.

Scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Brunori Sas al Circo Massimo è ancora provvisoria e potrebbe subire modifiche, ma ecco un’anticipazione dei brani che potrebbero essere eseguiti:

Il pugile

Il morso di Tyson

La ghigliottina

L’uomo nero

La vita com’è

Come stai

Il costume da torero

Pomeriggi catastrofici

Guardia giurata

Per due che come noi

Capita così

Lamezia Milano

Più acqua che fuoco

Al di là dell’amore

Per non perdere noi

Fin’ara luna

Kurt Cobain

Luna nera

Colpo di pistola

Canzone contro la paura

Guardia ’82

La verità

L’albero delle noci

Questa selezione di brani riflette la varietà e la profondità della sua musica, promettendo di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionale.

Modifiche alla viabilità per il concerto

L’arrivo di Brunori Sas al Circo Massimo comporterà significativi cambiamenti alla viabilità nella zona. A partire dalle 16:00 di mercoledì 18 giugno, via dei Cerchi sarà chiusa al traffico. Le restrizioni si estenderanno dalle 20:00 a via del Circo Massimo e piazzale Ugo La Malfa, in direzione di Porta Capena, oltre a via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 21:00, le chiusure si amplificheranno, interessando anche il traffico in direzione di Porta Capena.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, otto linee di autobus subiranno deviazioni: 81, 118, 160, 628, 715, nMC, L07 e L70. Le modifiche inizieranno nel pomeriggio, con le linee 81 e 628 che cambieranno percorso su via del Circo Massimo e via della Greca. Inoltre, la Questura ha disposto la chiusura della stazione Circo Massimo sulla linea B della Metro a partire dalle 22:00, per garantire la sicurezza dei partecipanti all’evento.

Con l’attesa che cresce tra i fan, Brunori Sas si prepara a regalare una serata indimenticabile nella storica cornice del Circo Massimo, un luogo simbolo della cultura e della musica italiana.

