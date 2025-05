Brigitte Nielsen torna a Milano: una nuova avventura con i figli nel mondo del gin artigianale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Brigitte Nielsen, l’attrice danese nota per la sua carriera nel cinema e nella moda, è recentemente tornata a Milano, dove ha condiviso la sua gioia di essere di nuovo in Italia. In un’atmosfera accogliente, ha parlato della sua nuova avventura imprenditoriale che la vede coinvolta con i suoi figli, Douglas e Raoul Jr., in un progetto che unisce famiglia e lavoro. La campagna di cui è protagonista si concentra su un messaggio profondo e significativo, riflettendo sulla qualità del tempo trascorso con i propri cari.

Un ritorno significativo a Milano

L’arrivo di Brigitte Nielsen a Milano è stato accolto da una pioggia leggera, ma ciò non ha diminuito il suo entusiasmo per il ritorno nella sua “Italia”. L’attrice ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda e dello spettacolo con un look casual, indossando una felpa color burro che si abbinava perfettamente ai suoi capelli platino. Questo nuovo aspetto, più rassicurante e accogliente, segna un cambiamento rispetto all’immagine audace e provocatoria mostrata solo pochi mesi fa durante la Milano Fashion Week, dove aveva sfilato in un outfit audace da poliziotta sadomaso.

La presenza di Brigitte a Milano non è solo un evento casuale, ma è legata a un progetto più ampio che coinvolge i suoi figli. Douglas e Raoul Jr., avuti dal quarto marito Raoul Meyer, hanno deciso di coinvolgere la madre come volto della loro nuova campagna pubblicitaria per RD/19, un brand di gin artigianale italiano che hanno fondato. Questo legame familiare si riflette nel lavoro che stanno svolgendo insieme, unendo le forze in un settore che sta guadagnando sempre più popolarità.

La campagna “Honor Your Time”

Brigitte ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo di “big mama” nella campagna di RD/19, sottolineando quanto sia importante per lei lavorare al fianco dei suoi figli. La campagna si basa sul concetto di “Honor Your Time”, un messaggio che ha colpito profondamente l’attrice. Nielsen ha condiviso la sua riflessione personale sul tema, evidenziando come, in passato, la sua carriera l’abbia spesso allontanata dai suoi figli durante la loro crescita.

L’attrice ha sottolineato che la qualità del tempo trascorso insieme è molto più importante della quantità. Questo concetto di “onorare il proprio tempo” si traduce in un invito a vivere ogni momento con intensità e a creare ricordi indimenticabili con le persone care. Brigitte ha affermato che la vita è fatta di attimi preziosi e che è fondamentale sforzarsi di renderli speciali, sia che si tratti di momenti condivisi con la famiglia o con gli amici.

Un nuovo capitolo nella vita di Brigitte Nielsen

Il coinvolgimento di Brigitte Nielsen nella campagna di RD/19 rappresenta un nuovo capitolo nella sua vita, dove il lavoro e la famiglia si intrecciano in modo significativo. L’attrice ha trovato una nuova serenità nel collaborare con i suoi figli, un’esperienza che le ha permesso di riscoprire il valore dei legami familiari. Questo progetto non solo le offre l’opportunità di lavorare in un settore che la appassiona, ma le consente anche di rafforzare il legame con i suoi figli in un modo nuovo e significativo.

La campagna “Honor Your Time” non è solo un’iniziativa commerciale, ma un messaggio profondo che invita tutti a riflettere sull’importanza di valorizzare il tempo trascorso con le persone che amiamo. Brigitte Nielsen, con la sua esperienza e il suo carisma, si pone come ambasciatrice di questo messaggio, dimostrando che è possibile unire passione, lavoro e famiglia in un’unica avventura.

