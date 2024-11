Brian Jadge al debutto nella nuova stagione scaligera: il tenore americano sostituisce Kaufmann

Brian Jadge, tenore di fama internazionale, si prepara a calcare il prestigioso palcoscenico della Scala di Milano per la prima della stagione, il 7 dicembre. La sua entrata in scena avviene in un contesto particolare: sostituisce Jonas Kaufmann, un cambio al vertice che ha attirato l’attenzione non solo dell’ambiente musicale, ma anche degli appassionati d’opera. Nella cornice della celebre opera “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi, Jadge racconta le sue emozioni e il percorso che lo ha portato fino a qui.

L’attesa della prima alla Scala

Brian Jadge, originario di New York e con una carriera che ricopre i palcoscenici di tutto il mondo, esprime grande entusiasmo per il suo esordio milanese. “Amo questo teatro ed è un onore cantare all’inaugurazione,” afferma, sottolineando l’importanza dell’evento per il panorama operistico italiano e globale. Comprendere il significato del 7 dicembre è fondamentale: non solo segna l’inizio della nuova stagione alla Scala, ma viene anche considerato come il momento culminante dell’opera in Italia e uno dei più rilevanti a livello internazionale. Jadge riflette sulla sorpresa di essere stato scelto come sostituto, richiamando un parallelismo con la sua precedente apparizione alla Scala, un’esperienza altrettanto inaspettata.

Le prove, già avviate, si sono svolte in un periodo di grande intensità. “Dopo l’ultimo giorno di recita a Barcellona, ho viaggiato rapidamente e ho iniziato a provare quasi immediatamente,” racconta il tenore, descrivendo un processo di preparazione frenetico e privo di pause. Questo ritmo serrato è una prassi comune nel mondo dell’opera, dove gli artisti si trovano a dover affrontare cambiamenti repentini e ambienti altamente competitivi.

La frenesia della carriera da cantante

Il percorso di Brian Jadge nella musica operistica non è stato lineare. Cresciuto in una famiglia amante della musica, ha iniziato a esibirsi fin da giovane, cantando rock e classicità durante i viaggi familiari. La sua formazione iniziale è stata in ambito accademico, con studi di informatica ed economia, settori che non hanno mai rispecchiato le sue vere passioni. Tale ambivalenza lo ha portato a cercare una scuola di canto, dove ha scoperto il mondo dell’opera, guidando la sua decisione di intraprendere una carriera nel bel canto.

Inizialmente, Jadge ha iniziato la sua carriera come baritono, ma la sua voce si è rivelata più adatta per il repertorio da tenore. “Non sono mai stato un vero baritono,” spiega, rivelando che la sua formazione iniziale lo ha portato a esibirsi in ruoli che non corrispondevano al suo timbro naturale. Dopo un cambio di insegnante, ha abbracciato la sua vera identità vocale, divenendo tenore e conquistando successi in opere di compositori come Verdi e Puccini.

L’esperienza di lavorare con grandi nomi

Le collaborazioni di Brian Jadge nel mondo dell’opera lo hanno visto esibirsi in teatri di fama mondiale e accanto a nomi illustri. In particolare, il suo ruolo di Don Alvaro in “La Forza del Destino” gli ha permesso di confrontarsi con vari stili di regia e interpretazione. “Ogni produzione è un’opportunità di apprendimento,” afferma, sottolineando come le diverse approcci registi, come quello tradizionale di Parigi o quello innovativo del Metropolitan, influenzino la sua interpretazione.

Jadge si descrive entusiasta del lavoro con la soprano Anna Netrebko e i direttori scelti per questa produzione alla Scala. La regia di Leo Muscato, che combina elementi classici e innovativi, promette di portare una ventata di freschezza alla narrazione, grazie anche a costumi ben pensati che garantiscono comfort e praticità durante le esibizioni.

Sfide e responsabilità del ruolo

Interpretare Don Alvaro non è senza le sue difficoltà. “È un ruolo impegnativo, specialmente quando si canta tutta l’opera,” commenta il tenore, evidenziando l’importanza del duetto del terzo atto. Con una durata di dodici minuti e note complesse, la performance richiede massima attenzione e preparazione. Jadge rivela che questa sezione è diventata una delle sue preferite, accettando le sfide che ne derivano con determinazione e dedizione.

Oltre alla sua carriera artistica, Jadge ha assunto anche il ruolo di Ambassador per l’organizzazione “Opera for Pace“. Questa iniziativa mira a promuovere l’uguaglianza e a fornire opportunità ai giovani in contesti difficili. L’operato di Jadge in tale ambito riflette un impegno profondo per la pace e l’arte, anche in un momento difficile come quello attuale, caratterizzato da una crescente incertezza sociale.

Riflessioni sulla cultura moderna

Discutendo sulle attuali dinamiche politiche e sociali, Jadge esprime preoccupazioni rispetto a figure come Donald Trump e la direzione presa dalla società. L’artista evidenzia come le scelte politiche siano spesso il riflesso di una realtà complessa e sfaccettata. “Nel mondo bisogna agire con più umanità,” sottolinea, mentre riconosce anche il potere dell’arte e dell’opera di stimolare riflessioni profonde, contribuendo così a un dibattito evolutivo e necessario.

La questione della sensibilità culturale e delle opinioni contrastanti emerge infine con forza nella conversazione. Nonostante le sfide, Jadge pone l’accento sull’importanza di mantenere viva la possibilità di esprimere emozioni anche difficili attraverso l’arte, sottolineando che l’opera deve continuare a far riflettere e provocare nel pubblico, senza annullare l’espressione artistica in nome di correnti odierne. La sua passione e il suo impegno danno voce al suo desiderio di vedere la musica e l’arte come strumenti di unione e comprensione in una società che affronta continue trasformazioni.