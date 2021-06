Borderlands: Kevin Hart commenta l’adattamento di Eli Roth

L’imminente adattamento per il grande schermo di Borderlands del regista Eli Roth è un progetto molto atteso da quando è stato annunciato per la prima volta oltre un anno fa. Nelle ultime settimane, ora che il film è ufficialmente in produzione, sia i fan nuovi che quelli di vecchia data del franchise di sparatutto post-apocalittico hanno ricevuto molte rivelazioni entusiasmanti.

Le considerazioni di Kevin Hart nei panni di Roland

Cate Blanchett guida il cast del film come Lilith, così come Jamie Lee Curtis come Patricia Tannis, Jack Black come Claptrap, Ariana Greenblatt come Tiny Tina, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Janina Gavankar, Gina Gershon e Cheyenne Jackson.

Kevin Hart, vestirà i panni di Roland, un personaggio giocabile del primo gioco di Borderlands, nonché ex membro della forza militare privata della Atlas Corporation conosciuta come Crimson Lance. Collider ha avuto la possibilità di incontrare Hart di recente parlando con l’attore su eventuali anticipazioni del progetto.

“Ancora una volta, si tratta del fattore shock. Questo sono io che entro in azione a tutta velocità, niente commedia. Sono responsabile per l’azione”, ha detto Hart, rivelando che questo è un deciso cambio di rotta per la sua carriera. Ha anche parlato di una prima conversazione che ha avuto con Roth per quanto riguarda il ruolo di Roland:

“Ha detto, ‘Kevin, se mi dici che puoi presentarti preparato e che vuoi entrare e spaccare, allora sei il mio ragazzo.’ Così sono andato, mi sono allenato con alcuni Navy SEAL, sono diventato davvero bravo con le armi e nel combattimento corpo a corpo. L’esperienza qui a Budapest durante le riprese di Borderlands è stata irreale. Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis… Voglio dire, il nostro cast è surreale. E visivamente, qualcosa che non si è mai visto. In qualche modo con Borderlands, nessuno sa cosa aspettarsi, ma se questa cosa arriva e colpisce le persone correttamente, potresti guardare anche i sequel. È così bello.”

Borderlands: dai videogiochi al grande schermo

I fan della serie di videogiochi sanno già che Borderlands ha uno stile così distinto, ma Kevin Hart ha voluto sottolineare che con Roth al volante, il film del videogioco lascerà un’impronta anche in termini di grafica. “La fan base che segue il gioco è già enorme, ma non credo che abbiano nemmeno una chiara comprensione di quanto ci stiamo avvicinando al gioco. Sembra il gioco. È incredibile, davvero incredibile”.

Borderlands non ha attualmente una data di uscita ufficiale nelle sale.

Federica Contini

15/06/2021