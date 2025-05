Blu, il giovane attore protagonista del cortometraggio dei genitori, compie 9 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 1° giugno segna un compleanno speciale per Blu, il primogenito di Clizia Fornasier e Attilio Fontana, che si prepara a debuttare nel mondo del cinema con il cortometraggio “Pippo non lo sa“. La coppia, insieme da dodici anni, ha deciso di presentare i propri figli in un’intervista a “La Volta Buona“, condotta da Caterina Balivo. In questa occasione, i riflettori si sono concentrati su Blu e sul suo ruolo nel film, mentre il suo fratellino Mercuzio, di sei anni, ha attirato l’attenzione per il suo braccio ingessato a causa di un incidente sul tappeto elastico.

La presentazione del cortometraggio

Clizia e Attilio sono entusiasti del loro progetto cinematografico, un’opera che rappresenta un tributo alla nonna di Clizia, la quale ha lavorato nelle filande da giovane. La Fornasier ha condiviso il suo percorso creativo, rivelando che la storia è stata inizialmente scritta da lei e poi sviluppata insieme al compagno. “Blu è sempre stato il protagonista nel mio cuore“, ha dichiarato Clizia, esprimendo la sua apprensione nel mettere il figlio sul set. Tuttavia, il giovane attore ha dimostrato grande talento e impegno, affermando: “È stato faticoso, ma ce l’ho fatta“.

Il cortometraggio, di genere storico e fantasy, racconta le avventure di un ragazzino di nome Marco, che intraprende un viaggio nel tempo per riscoprire la storia della seta. Durante l’intervista, Caterina Balivo ha mostrato una breve clip del film, suscitando l’interesse del pubblico e dei presenti.

La famiglia in tv

Quella di “La Volta Buona” è stata la prima apparizione televisiva della famiglia Fontana-Fornasier, un momento significativo per Clizia e Attilio. La Balivo ha colto l’occasione per porre domande sulla vita familiare e sui progetti futuri della coppia. Tra le curiosità emerse, c’è stata anche la questione delle nozze. Sebbene non ci siano piani immediati, Clizia e Attilio non hanno escluso la possibilità di un matrimonio in futuro, lasciando intendere che i fiori d’arancio potrebbero arrivare presto.

Mercuzio e il suo infortunio

Mentre Blu si prepara a festeggiare il suo compleanno e a lanciarsi nella carriera di attore, Mercuzio ha vissuto un momento difficile. Il piccolo, che ha compiuto sei anni il 4 febbraio, è stato costretto a indossare un gesso a causa di una frattura al braccio. Questo infortunio, avvenuto mentre giocava sul tappeto elastico, ha influito sul suo umore, rendendolo meno sorridente durante l’intervista. Nonostante ciò, la famiglia ha mostrato un forte legame e supporto reciproco, evidenziando l’importanza della coesione familiare in momenti di difficoltà.

Progetti futuri

Oltre al cortometraggio, Clizia Fornasier ha in cantiere nuovi progetti, tra cui un libro in uscita. La sua passione per la scrittura e il cinema continua a crescere, e la famiglia sembra pronta a intraprendere nuove avventure insieme. Con Blu che si avvicina al mondo del cinema e Mercuzio che recupera dal suo infortunio, il futuro della famiglia Fontana-Fornasier appare luminoso e ricco di opportunità.

