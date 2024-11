Blixa Bargeld e Teho Teardo in concerto a Ranica: un viaggio musicale tra suoni e riflessioni

Il concertone di oggi al Druso di Ranica promette di essere una serata imperdibile, con l’eccezionale performance del noto cantante e chitarrista tedesco Blixa Bargeld, famoso per il suo ruolo negli Einstürzende Neubauten e nei Bad Seeds di Nick Cave, accompagnato dal poliedrico compositore Teho Teardo. Con una straordinaria formazione musicale, il duo esplorerà le complessità dell’esistenza umana attraverso un nuovo repertorio, ponendo sotto i riflettori le influenze di riflessioni tratte dal lavoro del fisico Carlo Rovelli. La proposta è un mix di avanguardia sonora e narrazioni intime, pronto a coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica.

La formazione del concerto al Druso di Ranica

L’evento di questa sera prevede sul palcoscenico non solo Blixa Bargeld alla voce e Teho Teardo alla chitarra baritona ed elettronica, ma anche la presenza di Gabriele Coen, importante clarinettista, e Laura Bisceglia, virtuosa violoncellista. Un quartetto d’archi tutto bergamasco, composto da Jacopo Ogliari, Francesca Arancio, Marco Lorenzi e Federica Castro, accompagnerà il duo nella sua esibizione, arricchendo ulteriormente la già stratificata proposta musicale. Questo concerto rappresenta un punto di arrivo e un nuovo inizio per i due artisti, che si esibiscono in un contesto innovativo, mirato a esaltare le loro capacità espressive.

L’incontro tra Blixa Bargeld e Teho Teardo risale alla fine degli anni Ottanta e avvenne in occasione di un concerto degli Swans a Berlino. Tuttavia, è solo nel 2009 che hanno trovato l’occasione di collaborare, grazie allo spettacolo “Ingiuria” ideato da Chiara Guidi. Questa collaborazione ha dato vita a un lungo percorso artistico che si è concretizzato in vari progetti discografici, caratterizzati da una continua evoluzione stilistica. Il loro ultimo album, “Christian & Mauro”, segna un nuovo capitolo di questa avventura musicale rendendo omaggio ai loro nomi di battesimo.

Il nuovo album: “Christian & Mauro” e le sue tematiche

“Christian & Mauro”, l’ultimo lavoro in studio del duo, invita gli ascoltatori a riflettere sulle connessioni tra l’universo e l’umanità. L’album è caratterizzato da un’ampia gamma di paesaggi sonori, che alternano elementi storici e contemporanei. A esempio, la traccia “Bisogna morire” rielabora una passacaglia del Seicento, unendo tradizione e modernità per raccontare una danza della morte che attraversa i secoli. L’innovativa fusione di generi permette al duo di reinventare la musica, presentando un approccio che sfida le convenzioni e invita a una riflessione profonda.

In questo disco, gli artisti esplorano temi esistenziali, ispirandosi a riflessioni tratte dalle opere di Rovelli, che suggerisce nuove prospettive per guardare l’universo. Le dieci tracce presentano una varietà di stili musicali e di strumenti, oltre all’utilizzo di una tastiera mitologica. Questo strumento permette ai musicisti di sperimentare con suoni e rumori, creando un’atmosfera immersiva e coinvolgente. L’originalità si esprime non solo nei testi ma anche nell’uso di tecniche compositive nuove, rendendo il prodotto finale un’esperienza auditiva che va oltre il semplice ascolto.

Dettagli pratici per il concerto

Il concerto si svolgerà stasera, 24 novembre, alle 21.30 al Druso di Ranica, uno spazio che si è affermato come un punto di riferimento per eventi musicali di altissimo livello. I biglietti possono essere acquistati al costo di 30 euro su Mailticket.it, il che rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica alternativa e contemporanea. Ogni elemento, dalla qualità degli artisti alla cura dei dettagli, contribuisce a creare un’atmosfera di grande attesa per questa serata speciale.

Con la combinazione di talenti e l’innovativa proposta musicale di Blixa Bargeld e Teho Teardo, il concerto di Ranica si preannuncia come un’importante occasione per immergersi in un mondo sonoro unico, dove ogni nota invita a un’interazione profonda e riflessiva.