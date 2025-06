Blanco lancia il nuovo singolo ‘Maledetta rabbia’ dopo il trionfo di ‘Piangere a 90’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della musica italiana è in fermento per il nuovo singolo di Blanco, intitolato ‘Maledetta rabbia’, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 20 giugno. Questo brano arriva dopo il clamoroso successo di ‘Piangere a 90’, che ha conquistato il primo posto nelle classifiche Fimi/GfK, nella classifica radio ufficiale Earone e sulle piattaforme di streaming. Con ‘Maledetta rabbia’, Blanco continua a dimostrare la sua capacità di innovare e sorprendere, mantenendo intatta la sua essenza artistica.

Un ritorno alle sonorità dirette e coinvolgenti

‘Maledetta rabbia’ rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Blanco, che torna a esplorare sonorità più dirette e trascinanti. Il brano è caratterizzato da un mix di energie estive e tempeste interiori, creando un’atmosfera di vulnerabilità e introspezione. La voce graffiata di Blanco trasmette il peso degli errori passati e la fine di un rapporto, elementi che rendono il testo profondamente emotivo. Prodotto da Michelangelo, il singolo riesce a coniugare momenti di intimità brutale con melodie orecchiabili, creando un gioco di contrasti che coinvolge l’ascoltatore in un’esperienza musicale unica.

Blanco si conferma un artista in continua evoluzione, capace di mantenere la propria identità musicale mentre esplora nuove direzioni. ‘Maledetta rabbia’ è un esempio perfetto di come l’artista riesca a fondere emozioni forti con melodie accattivanti, offrendo un brano che si distingue nel panorama musicale attuale.

Il videoclip: un viaggio psichedelico

Il videoclip di ‘Maledetta rabbia’, realizzato dal collettivo Broga’s, si presenta come un vero e proprio sequel di ‘Piangere a 90’. Questo video è un’odissea psichedelica che gioca con paranoie e visioni surreali, riflettendo il cambiamento di sound tra i due brani. La transizione da immagini in bianco e nero a colori vivaci rappresenta simbolicamente l’evoluzione musicale di Blanco, mentre le influenze visive derivanti da opere come ‘Il cielo sopra Berlino’ di Wim Wenders e ‘Paura e delirio a Las Vegas’ di Terry Gilliam arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva.

La direzione artistica di Stefano Clessi, parte del team di Eclectic Music Group, contribuisce a creare un’atmosfera che si sposa perfettamente con il messaggio del brano. Ogni elemento del videoclip è studiato per esaltare le emozioni trasmesse dalla musica, rendendo ‘Maledetta rabbia’ un’opera completa e coinvolgente.

Un nuovo tassello nella carriera di Blanco

Con ‘Maledetta rabbia’, Blanco aggiunge un importante tassello alla sua discografia, ribadendo che ogni suo brano è un pezzo di pelle lasciato in musica. Questo nuovo singolo non solo rappresenta un’evoluzione artistica, ma anche una conferma della sua autenticità. L’artista continua a sorprendere il pubblico con la sua capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la musica, mantenendo sempre un legame con le sue radici.

In un panorama musicale in costante cambiamento, Blanco si distingue per la sua originalità e il suo approccio sincero. ‘Maledetta rabbia’ è destinato a diventare un altro successo nella sua carriera, consolidando ulteriormente la sua posizione nel cuore degli ascoltatori italiani.

