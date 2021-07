Black Panther 2: Winston Duke conferma il ritorno di M’Baku nel sequel della Marvel

Black Panther dà il bentornato a Winston Duke. In un’intervista rilasciata a Collider l’attore conferma il suo ritorno.

Black Panther: Winston Duke conferma il suo ritorno

Molti pensavano che Winston Duke, che interpretava M’Baku in “Black Panther”, avrebbe ripreso il suo ruolo nel prossimo sequel, ma non c’è mai stato alcun annuncio o conferma ufficiale, fino ad ora. In un’intervista con Collider, durante la promozione di “Nine Days”, che uscirà nei cinema di New York e Los Angeles la prossima settimana,l’attore Winston Duke ha finalmente confermato il suo ritorno per “Wakanda Forever”.

“È stato molto emozionante leggere la sceneggiatura. Fare i bagagli per tornare sul set. Ma ora siamo tutti un po’ una famiglia e siamo addolorati insieme e stiamo facendo qualcosa di veramente speciale“, ha detto Duke a Collider.

Intanto le riprese del sequel sono cominciate e sono attualmente in corso ad Atlanta.

Winston Duke non ha fatto luce sulla trama del film o su come il sequel intende affrontare l’assenza di T’Challa, ma Ryan Coogler e Kevin Feige della Marvel lo gestiranno sicuramente con grande sensibilità, poiché Chadwick Boseman era amato in tutto il mondo.

Wakanda Forever: confermati quasi tutti gli attori del primo film

Kevin Feige aveva precedentemente indicato che i membri principali del cast del primo film sarebbero tornati in “Wakanda Forever”, ma non ha mai menzionato nessuno per nome.

Lupita Nyong’o e Martin Freeman hanno confermato il loro coinvolgimento qualche tempo fa, così come Angela Bassett in un’intervista a Gunpowder Milkshake. Anche Collider aveva precedentemente confermato che Danai Gurira sarebbe tornata nei panni di Okoye sia in “Wakanda Forever” che nell’imminente serie spin-off di “Black Panther” in arrivo su Disney+. Ciò lascerebbe ipotizzare che Feige si riferisse anche al ritorno di Letitia Wright, Daniel Kaluuya e Florence Kasumba.

Black Panther ha incassato 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è stato il primo film di supereroi a guadagnare una nomination all’Oscar come miglior film.

Il sequel intitolato “Wakanda Forever” uscirà nei cinema l’8 luglio 2022

Francesca Reale

20/07/2021