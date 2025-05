BigMama: la giovane artista che conquista il Concertone del Primo Maggio a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

BigMama, nome d’arte di Mariana Mammone, è una delle protagoniste del Concertone del Primo Maggio che si svolgerà oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, un evento che celebra la Festa dei Lavoratori. La rapper di 23 anni, originaria di Avellino, ha saputo affermarsi nel panorama musicale italiano con il suo stile unico e il suo messaggio di accettazione e resilienza.

Chi è BigMama

Mariana Mammone, conosciuta come BigMama, è nata nel 2000 ad Avellino e ha trascorso la sua infanzia a San Michele di Serino, un piccolo comune in provincia. Cresciuta in una famiglia unita, composta dalla madre Angela, dal padre Italo e dai suoi tre fratelli, BigMama ha sempre considerato la famiglia come il suo punto di riferimento. In diverse interviste ha sottolineato l’importanza del supporto familiare nel suo percorso artistico.

A soli 16 anni, BigMama si trasferisce a Milano per inseguire il sogno di diventare cantante. Da quel momento, la sua carriera musicale ha preso il volo, portandola a diventare una delle voci più distintive della scena rap italiana. La rapper ha dichiarato di aver iniziato a scrivere canzoni come forma di sfogo per il suo dolore e le sue emozioni, un processo che l’ha aiutata a trovare la sua voce e la sua identità artistica.

Nel 2013, BigMama pubblica i suoi primi brani su YouTube, segnando l’inizio di una carriera che la porterà a esibirsi in importanti festival musicali. Un momento chiave per lei è stato il Festival di Giffoni, dove ha potuto vedere artisti come Salmo e Clementino esibirsi dal vivo, ispirandola a dedicarsi completamente alla musica.

Lo stile inconfondibile di BigMama

BigMama si distingue per il suo stile musicale originale e per i temi trattati nei suoi brani, che risuonano particolarmente con la Generazione Z. La rapper è spesso paragonata a Lizzo, la celebre artista statunitense, per il suo approccio alla musica e per il messaggio di body positivity che promuove. Il suo singolo “Formato XXL” ha avuto un grande successo, contribuendo a farla conoscere a un pubblico più ampio.

Nel 2022, BigMama pubblica il suo primo album, “Next Big Thing“, che segna un’importante tappa nella sua carriera. Inoltre, collabora con Myss Keta, un’altra figura di spicco della musica italiana, ampliando ulteriormente la sua visibilità nel settore. Recentemente, il 29 settembre 2023, ha lanciato il singolo “Bloody Mary“, anticipando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La rabbia non ti basta“, un passo significativo per la sua carriera.

L’esperienza con il bullismo

La vita di BigMama non è stata priva di sfide. Durante la sua adolescenza, ha subito episodi di bullismo che l’hanno profondamente segnata. Le parole offensive e i commenti sul suo aspetto fisico l’hanno portata a un lungo percorso di accettazione personale. In un’intervista, ha condiviso come le frasi come “Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere” l’abbiano fatta sentire inadeguata. Tuttavia, la scrittura e la musica sono diventate strumenti di liberazione, permettendole di costruire la propria autostima e di affermarsi come artista.

La battaglia contro la malattia

Un altro capitolo difficile della vita di BigMama è stato la sua lotta contro il cancro. A soli 20 anni, le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore al sangue. Dopo aver affrontato 12 cicli di chemioterapia, ha trionfato sulla malattia nel febbraio del 2021. Questa esperienza l’ha profondamente cambiata, rendendola ancora più determinata a vivere la sua vita e a perseguire i suoi sogni.

La bisessualità e l’accettazione

BigMama è anche un’icona di inclusività e accettazione. Ha dichiarato apertamente di essere bisessuale e ha condiviso le sue paure riguardo alla manifestazione della sua sessualità. La sua fidanzata, Maria Lodovica Lazzerini, rappresenta per lei un importante supporto. La rapper ha affermato che scoprire la propria identità l’ha fatta sentire libera e autentica, un messaggio che spera di trasmettere anche ai suoi fan.

BigMama continua a essere una figura di riferimento per molti giovani, non solo per la sua musica, ma anche per il suo coraggio nel condividere le proprie esperienze e per il suo impegno nella lotta contro il bullismo e per l’accettazione di sé.

