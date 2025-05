BigMama e Rosa Chemical chiedono alla Rai un concorso dedicato per l’Eurovision Song Contest

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nelle ultime ore, BigMama e Rosa Chemical, due artisti molto apprezzati dalla Generazione Z, hanno espresso la stessa richiesta alla Rai: la creazione di un concorso separato per selezionare la canzone da presentare all’Eurovision Song Contest. Questa proposta nasce dalla consapevolezza che il pubblico e le dinamiche del Festival di Sanremo differiscono notevolmente da quelle dell’Eurovision, rendendo necessaria una nuova modalità di selezione.

La posizione di BigMama sul Festival di Sanremo

BigMama, che quest’anno avrà il compito di condurre il commento italiano all’Eurovision insieme a Gabriele Corsi, ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista a TeleSette. L’artista ha sottolineato l’importanza del Festival di Sanremo, definendolo “il festival più bello”, ma ha anche evidenziato come il suo pubblico sia diverso rispetto a quello dell’Eurovision. Secondo BigMama, il metodo attuale di selezione non è adeguato. Ha affermato: “Non credo sia il giusto metodo di selezione. Felice per chi lo ha vinto e ci ha fatto fare sempre bene in Europa, però ci meriteremmo un contest nazionale a parte.”

BigMama ha messo in evidenza la necessità di una “carica diversa” per l’Eurovision, suggerendo che i brani presentati debbano avere un messaggio e uno spettacolo più incisivi. La sua richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla rappresentanza musicale italiana in contesti internazionali, dove la varietà e l’originalità sono fondamentali per emergere.

Le opinioni di Rosa Chemical sulla selezione per l’Eurovision

Anche Rosa Chemical ha condiviso un pensiero simile, sottolineando che il metodo attuale di selezione per l’Eurovision non è adeguato. L’artista ha dichiarato: “Voglio dire che è sbagliato il modo con cui scelgono chi va all’Eurovision. Devono creare un contest in cui gli artisti competono per andare all’Eurovision.” Rosa Chemical ha evidenziato la differenza tra il pubblico di Sanremo e quello dell’Eurovision, affermando che non ha senso che la canzone vincitrice del Festival venga automaticamente inviata in Europa.

Rosa ha anche specificato che, se partecipasse a Sanremo, presenterebbe un brano più “pulito e italiano”, mentre per l’Eurovision opterebbe per qualcosa di più internazionale. Questa distinzione mette in luce la necessità di un approccio strategico e mirato per rappresentare l’Italia in un contesto così competitivo come quello dell’Eurovision.

La necessità di un concorso separato per l’Eurovision

Le posizioni di BigMama e Rosa Chemical sollevano interrogativi legittimi sulla modalità di selezione delle canzoni per l’Eurovision. La proposta di un concorso dedicato potrebbe offrire agli artisti italiani l’opportunità di esprimere la loro creatività in modo più libero e mirato, permettendo di presentare brani che rispondano meglio alle aspettative del pubblico internazionale.

Mandare automaticamente la canzone vincitrice di Sanremo all’Eurovision potrebbe non essere la strategia più efficace, considerando le differenze di pubblico e di format tra i due eventi. La Rai, come ente di riferimento per la musica italiana, potrebbe considerare seriamente l’idea di un concorso separato, in modo da valorizzare la diversità artistica e garantire una rappresentanza più adeguata dell’Italia nel panorama musicale europeo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!