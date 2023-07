Biancaneve, niente “Nani”: Ecco come si chiameranno le creature del Live-Action

L’attesa per il nuovo live-action di Biancaneve è alle stelle, ma le recenti rivelazioni sulle modifiche apportate alle creature che accompagnano la principessa hanno scatenato un acceso dibattito tra i fan. La notizia è stata lanciata da un noto leaker su Twitter, MyTimeToShineHello. Quest’ultimo ha svelato che nel film del 2024 le tradizionali figure dei sette “Nani” saranno sostituite da personaggi chiamati “Banditi”.

Secondo il leaker, il termine “nani” è stato giudicato inappropriato sia etimologicamente che per il suo significato attuale. Invece di mantenere il classico gruppo di personaggi dalla statura ridotta, la produzione ha scelto di ridefinirli come dei coraggiosi e generosi “Banditi”. Qualcosa di simile a Robin Hood, che rubano alla Regina per aiutare i poveri. Inoltre, l’interesse amoroso di Biancaneve, Jonathan, non sarà un principe, ma un altro Bandito.

Questa decisione ha sollevato diverse reazioni tra i fan, che si sono divisi in diverse fazioni. Da un lato, c’è chi apprezza l’originalità e il coraggio di apportare cambiamenti significativi alla trama. Questo permetterebbe di esplorare nuove dinamiche e dare uno spessore diverso ai personaggi. Dall’altro lato, invece, ci sono i nostalgici del classico film d’animazione del 1937. Quest’ultimi sono rimasti delusi dalla mancanza dei cari e familiari “Nani” e della figura del principe.

La protagonista del film, Rachel Zegler, ha difeso la scelta della produzione. Ha definito le polemiche “discorsi senza senso”, ma molti fan sono ancora scettici e in attesa di ulteriori rivelazioni ufficiali da parte della Disney.

Per complicare ulteriormente le cose, è emersa una disputa tra la Disney e il Daily Mail riguardo alle foto trapelate dal set. La Disney ha sostenuto che le immagini sono false, contattando il Daily Mail per una rettifica. Quest’ultimo ha rivelato che l’attrice protagonista nelle foto era in realtà la controfigura di Rachel Zegler. Mentre la questione resta ancora aperta, la verità dovrà emergere dalle dichiarazioni ufficiali delle parti coinvolte.

Il live-action di Biancaneve è previsto per il 2024, e nonostante tutte le controversie, è indubbio che questo film attirerà l’attenzione di molti spettatori. Mentre alcuni si mostrano entusiasti riguardo ai cambiamenti apportati alla trama e ai personaggi, altri rimangono scettici e sperano che la produzione riesca a rispettare l’essenza del classico originale.