Bergamo si prepara a ospitare COMICON 2025: un festival dedicato a fumetti e cultura pop

Dal 20 al 22 giugno 2025, Bergamo diventerà il centro nevralgico della cultura pop con la terza edizione di COMICON. Questo evento annuale attira appassionati di fumetti, cinema, serie TV e videogiochi da ogni angolo d’Italia e oltre. Con nomi di spicco e un programma ricco di attività, COMICON Bergamo promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del settore.

Un programma ricco di ospiti e attività

La Fiera di Bergamo si trasformerà in un palcoscenico vibrante, accogliendo artisti e celebrità del mondo del fumetto e della cultura pop. Tra i protagonisti di quest’edizione ci saranno Tanino Liberatore, riconosciuto come Magister dell’evento, e David Lloyd, celebre per il suo lavoro su “V for Vendetta”. Liberatore parteciperà a un incontro con Edmond Baudoin, intitolato “La linea nuda”, dove esploreranno il potere espressivo del fumetto.

Un altro grande atteso è Giancarlo Esposito, noto per i suoi ruoli in “Breaking Bad” e “The Mandalorian”. Il suo panel, “I volti del potere e l’eleganza del male”, si svolgerà sabato 21 giugno, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare aneddoti e riflessioni sui suoi personaggi più iconici. La giornata culminerà con un DJ set di Shinji Hosoe, il compositore delle colonne sonore di videogiochi storici come “Tekken” e “Street Fighter”.

Un’ulteriore novità di quest’anno è la presenza di Satoshi Shiki, mangaka di “L’attacco dei giganti – Before the Fall”. Domenica 22 giugno, Shiki condurrà una sessione di live drawing, offrendo ai partecipanti uno sguardo unico sul suo processo creativo e sul mondo del manga giapponese.

Mostre e approfondimenti culturali

COMICON Bergamo non si limita a incontri con le star, ma offre anche un’ampia gamma di mostre e attività culturali. Sette esposizioni di grande rilevanza, tra cui “DRAWING POWER. The art of Liberatore” e “Gigi Cavenago. Visioni di segni e colori”, metteranno in luce il lavoro di alcuni dei più influenti artisti del fumetto contemporaneo. Queste mostre rappresentano un’opportunità per esplorare l’evoluzione dell’arte del fumetto e il suo impatto sulla cultura popolare.

La musica avrà un ruolo centrale durante il festival, con concerti dedicati ai videogiochi e al K-Pop, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa. Inoltre, i cosplayer avranno l’opportunità di competere in sfide emozionanti, mostrando la loro creatività e abilità nel ricreare i personaggi preferiti.

L’Asian Village, un’area tematica all’interno del festival, offrirà incontri con esperti del settore. Liang Azha esplorerà il genere Boys Love, mentre Cory Ko e LonLon guideranno i visitatori alla scoperta del manhua taiwanese. Momenti di approfondimento con Lorenzo Palloni e Frekt analizzeranno il lavoro di Tatsuki Fujimoto, mentre il mangaka italiano Luca Papeo discuterà del suo progetto “Jeeg contro Goldrake”, realizzato con la licenza ufficiale dello studio di Go Nagai.

Un evento da non perdere

COMICON Bergamo 2025 si preannuncia come un festival imperdibile per tutti gli appassionati di cultura pop. Con un programma ricco di eventi, incontri e mostre, l’evento rappresenta un’importante occasione per celebrare il mondo del fumetto e delle sue molteplici sfaccettature. La combinazione di ospiti di fama internazionale, attività interattive e approfondimenti culturali renderà questa edizione un’esperienza unica per tutti i partecipanti. Bergamo si prepara a diventare il cuore pulsante della cultura pop, accogliendo visitatori da ogni parte del mondo.

