Battiti Live 2025: tutti gli artisti che parteciperanno alla storica manifestazione musicale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Battiti Live, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, torna nel 2025 con una lineup straordinaria. La manifestazione, che si svolgerà a Manfredonia, promette di regalare emozioni e spettacolo ai fan della musica pop. Con una varietà di artisti di fama nazionale e internazionale, il festival si prepara a conquistare il pubblico. Le puntate saranno trasmesse in diretta su Canale 5 e su Radio Norba, offrendo un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica.

Gli artisti protagonisti di Battiti Live

La lista degli ospiti di Battiti Live 2025 è impressionante e include nomi di spicco della scena musicale italiana. Tra i partecipanti ci saranno Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Alexia, Anna e Anna Tatangelo, solo per citarne alcuni. La manifestazione vedrà anche la presenza di artisti emergenti e affermati come Aka 7EVEN, Arianna, Baby K, Benji & Fede, e BigMama.

Non mancheranno le performance di gruppi e cantanti che hanno segnato la storia della musica italiana, come i Boomdabash, i Negramaro, e i Tiromancino. La varietà di generi musicali rappresentati, che spazia dal pop al rap, garantirà un intrattenimento per tutti i gusti. La presenza di nomi come Gigi D’Alessio, Fedez, e Francesca Michielin sottolinea l’importanza di questo evento nel panorama musicale estivo.

Inoltre, il festival avrà anche un tocco di freschezza con artisti come Rhove, Tananai e Willie Peyote, che stanno guadagnando sempre più popolarità tra i giovani. La lineup completa include anche nomi come Irama, Loredana Bertè, e Levante, promettendo uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese.

Dettagli sulla trasmissione e il format dell’evento

Battiti Live sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Nicolò De Devitiis, che porterà il pubblico dietro le quinte dell’evento. Le puntate saranno trasmesse in diretta su Canale 5, a partire da luglio, e saranno disponibili anche su Radio Norba e Radio Norba TV. Le repliche saranno trasmesse su La 5 e Mediaset Extra, garantendo così la possibilità di rivedere le esibizioni più emozionanti.

Una novità di quest’anno sarà il format quotidiano “Cornetto Extra Battiti“, che andrà in onda ogni pomeriggio su Italia 1. Questo programma offrirà uno sguardo esclusivo sul festival, con Nicolò De Devitiis che racconterà storie inedite e curiosità sugli artisti e le loro performance. Questa iniziativa mira a coinvolgere ancora di più il pubblico, permettendo di scoprire il lato più pop e divertente del festival.

I giovani talenti di Amici di Maria De Filippi

Battiti Live 2025 vedrà anche la partecipazione di alcuni dei talenti emersi dal programma “Amici di Maria De Filippi“. Tra questi, il vincitore dell’edizione 2025, il ballerino Daniele Doria, e i cantanti Antonia, Chiamamifaro, Luk3, Nicolò Filippucci e trigNO. La presenza di questi giovani artisti dimostra l’impegno del festival nel promuovere nuove voci e talenti emergenti, offrendo loro una piattaforma per esibirsi di fronte a un pubblico vasto.

Con una lineup così ricca e variegata, Battiti Live 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di musica. La combinazione di artisti affermati e giovani talenti promette di creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente, rendendo ogni serata un’esperienza unica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!