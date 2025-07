Battiti Live 2025: Ilary Blasi parla della sua esperienza e dei nuovi artisti sul palco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova edizione di Battiti Live, in onda su Canale 5 a partire dal 7 luglio, promette di essere un evento musicale imperdibile. Con la conduzione di Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, il programma si prepara a regalare momenti di grande intrattenimento. In un’intervista esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni, i tre conduttori hanno condiviso le loro impressioni sulla musica, le loro esperienze e le aspettative per il futuro.

Ilary Blasi: un amore per la musica e il palcoscenico

Ilary Blasi, alla sua seconda edizione come conduttrice di Battiti Live, ha espresso il suo entusiasmo per il programma. La presentatrice ha dichiarato di avere sempre amato i programmi estivi e di trovare nella musica una fonte di gioia. “C’è qualcosa di magico nel presentare su un palco all’aperto con il mare e i tramonti“, ha affermato. La sua esperienza sul palco sarà arricchita dalla presenza di Alvin e Nicolò De Devitiis, con i quali ha instaurato un rapporto di confidenza.

Ilary ha anche rivelato di divertirsi a stuzzicare i suoi colleghi, in particolare Nicolò, che inizialmente si è mostrato un po’ rigido. “Ci siamo divertiti a farlo sciogliere”, ha detto, sottolineando l’importanza del buon umore e della complicità tra i conduttori. Nonostante il clima di festa, Ilary non ha perso di vista la musica e ha condiviso i suoi brani preferiti per l’estate, tra cui “Serenata” di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, e “Maschio” di Annalisa. Ha anche ammesso di non conoscere molti degli artisti presenti, definendosi “un po’ antica” musicalmente.

Alvin: novità e ricordi dal passato

Alvin, veterano del programma, ha parlato delle novità di quest’edizione, tra cui l’introduzione di nuovi elementi scenografici come le scalinate a forma di cuore. Ha descritto l’atmosfera dietro le quinte come simile a quella dei festival internazionali, un’esperienza che ha risvegliato in lui ricordi di artisti conosciuti vent’anni fa. “È bello ritrovare nomi come Planet Funk e Orietta Berti“, ha detto Alvin, evidenziando il legame tra le generazioni di artisti.

Il conduttore ha anche sottolineato l’importanza della sua amicizia con Ilary, che dura da oltre vent’anni. “L’autenticità è ciò che amo di più in lei”, ha affermato, aggiungendo che uno dei difetti di Ilary è la sua tendenza a perdersi nei suoi pensieri. Riguardo a Nicolò, Alvin ha notato che i loro ritmi di lavoro erano diversi, ma ha apprezzato la dedizione del giovane conduttore.

Nicolò De Devitiis: un debutto emozionante

Nicolò De Devitiis, alla sua prima esperienza in Battiti Live, ha descritto la settimana di preparazione come intensa ma gratificante. Ha espresso il desiderio di lavorare con Maria De Filippi, un sogno che riflette la sua ambizione nel mondo della televisione. La sua presenza nel programma rappresenta un nuovo volto della scena musicale italiana, che include artisti emergenti come Anna Pepe, Luk3 e Capo Plaza.

Nicolò ha sottolineato l’importanza di questo mix di generazioni, evidenziando come i giovani artisti stiano lavorando con impegno e passione. Questo aspetto è stato condiviso anche da Alvin, che ha notato come i giovani, spesso considerati distratti, stiano invece dimostrando grande dedizione al loro lavoro.

Con l’avvicinarsi della prima puntata, l’attesa per Battiti Live cresce, promettendo di regalare al pubblico un’estate ricca di musica e spettacolo.

