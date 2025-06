Noemi protagonista della terza puntata di In&Out: un mix di musica e comicità surreale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, lunedì 30 giugno 2025, alle 21.30, il palinsesto di TV8 si arricchisce con la terza puntata di “In&Out – Niente di serio“, uno show comico che promette di intrattenere il pubblico con il suo stile unico e surreale. Ospite d’onore della serata sarà la cantante Noemi, che si esibirà in un contesto inusuale, mescolando sketch comici e momenti musicali. L’evento sarà trasmesso in simulcast su Sky e NOW, offrendo così un’ampia accessibilità agli spettatori.

Noemi tra comicità e musica: un’esperienza unica

Noemi, nota per le sue performance emozionanti e la sua presenza scenica, si troverà in una situazione del tutto nuova. Inizierà la serata in un camerino, dove si troverà a gestire una serie di equivoci insieme a Daniele Tinti e Monir Ghassem. Questo inizio promette di essere ricco di risate e imprevisti, preparando il terreno per la sua successiva esibizione sul palco. Qui, la cantante interagirà con Valerio Lundini e la band I Vazzaniki, noti per il loro approccio eccentrico e divertente.

La serata si preannuncia vivace, con Noemi pronta a rispondere alle domande pungenti di Stefano Rapone, che condurrà un talk show caratterizzato da un’atmosfera stralunata. Un momento particolarmente curioso sarà la lettura di una lettera indirizzata a Donald Trump da parte di Martina Catuzzi, che aggiungerà un ulteriore strato di comicità alla serata.

Un menù di sketch improbabili e divertenti

Il programma di questa puntata di “In&Out – Niente di serio” è caratterizzato da un mix di sketch esilaranti e situazioni surreali. Francesco De Carlo, ad esempio, reciterà una poesia in inglese, nonostante la sua totale ignoranza sui monumenti di Roma. Michela Giraud, invece, presenterà una nuova canzone dedicata ai “bori romani”, esibendosi in un duetto con Ruggero de I Timidi.

In un’altra esibizione, Daniele Tinti interpreterà un calciatore che, pur commettendo falli, viene giustificato con la frase “Il calcio è uno sport di contatto”, portando il pubblico a riflettere sull’assurdità di certe situazioni nel mondo dello sport. Questi sketch, ricchi di ironia e satira, sono il cuore pulsante dello show, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità.

Ritorni inaspettati e riflessioni surreali

Non mancheranno i ritorni inaspettati durante la puntata. Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario torneranno nei panni di Noel e Liam Gallagher, i celebri membri degli Oasis, intenti a rilanciare la loro carriera musicale con video social e concerti improbabili in Giappone. Questo sketch rappresenta un chiaro esempio di come lo show riesca a mescolare riferimenti culturali con situazioni comiche.

In un’altra parte dello spettacolo, Rapone e Lundini, travestiti da Batman e Superman, si confronteranno su come i media spesso travisino le loro imprese, offrendo uno spunto di riflessione sull’immagine pubblica e la realtà. Nel frattempo, Saverio Raimondo affronterà le sue ansie economiche con un terapista che non si rivelerà affatto rassicurante, aggiungendo un ulteriore tocco di surrealismo alla serata.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’assurdo

“In&Out – Niente di serio” è prodotto da Stand by Me e ha come media partner RDS, diventando un punto di riferimento per chi cerca uno spettacolo che sfida le convenzioni. Con la sua combinazione di musica dal vivo, ironia affilata e sketch memorabili, la terza puntata promette di regalare momenti indimenticabili. Gli spettatori sono invitati a segnare in agenda l’appuntamento di questa sera, per vivere un’esperienza di intrattenimento che si discosta dalla normalità.

