Sky lancia Sky Sport Legend: un viaggio nella storia dello sport dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, Sky amplia la sua proposta sportiva con l’introduzione di Sky Sport Legend, un canale dedicato a eventi storici e figure iconiche che hanno lasciato un’impronta nel panorama sportivo. Questa novità rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di rivivere momenti indimenticabili e scoprire le storie che hanno segnato le varie discipline.

Un tuffo nel passato sportivo

Sky Sport Legend si propone come un vero e proprio archivio di emozioni sportive, offrendo agli abbonati la possibilità di rivivere partite storiche e gesta memorabili di atleti che hanno fatto la storia. Il canale non si limita a trasmettere eventi, ma include anche una ricca selezione di contenuti, come interviste esclusive con i protagonisti, documentari che approfondiscono le carriere di grandi campioni e serie tematiche che esplorano le epoche d’oro di diverse discipline.

Tra le proposte, gli spettatori potranno trovare programmi speciali che raccontano non solo le vittorie, ma anche le sfide e le difficoltà affrontate dagli sportivi nel corso della loro carriera. Questo approccio narrativo mira a coinvolgere il pubblico, permettendo di comprendere meglio il contesto storico e culturale in cui si sono svolti gli eventi sportivi. Sky Sport Legend si configura quindi come un canale che celebra non solo il trionfo, ma anche il percorso umano e professionale degli atleti.

Posizionamento e accessibilità

Sky Sport Legend sarà disponibile al numero 210 del telecomando Sky, una posizione che in precedenza era occupata da Eurosport 1. Quest’ultimo, insieme a Eurosport 2, non fa più parte dell’offerta Sky a seguito della scadenza dell’accordo con Warner Bros. Discovery. La scelta di collocare Sky Sport Legend in questa posizione strategica mira a facilitare l’accesso degli abbonati a un canale che promette di essere un punto di riferimento per gli amanti dello sport.

Inoltre, il canale sarà accessibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW, permettendo così di seguire i contenuti da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Questa flessibilità rappresenta un valore aggiunto per gli abbonati, che potranno godere di una programmazione ricca e variegata, ovunque si trovino.

Un’offerta sportiva rinnovata

Oltre al lancio di Sky Sport Legend, Sky presenta anche Sky Sport Mix, un canale multisport che si concentrerà sui principali eventi sportivi dell’estate, come il torneo di Wimbledon. Questa nuova offerta è pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati, offrendo una programmazione diversificata che spazia da eventi storici a competizioni attuali.

Entrambi i canali, Sky Sport Legend e Sky Sport Mix, saranno inclusi senza costi aggiuntivi per gli abbonati Sky, rappresentando un arricchimento significativo dell’offerta sportiva. Con questa iniziativa, Sky dimostra il proprio impegno nel fornire contenuti di qualità e nel valorizzare la storia dello sport, rendendo accessibili a tutti momenti che hanno segnato la memoria collettiva.

