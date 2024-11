Barry Keoghan sarà Ringo Starr nei film biografici dedicati ai Beatles di Sam Mendes

Recentemente, Ringo Starr ha confermato in un’intervista a Entertainment Tonight che l’attore Barry Keoghan interpreterà il suo ruolo nei progetti cinematografici dedicati ai leggendari Beatles. Questa notizia segna un passo significativo nella realizzazione di un ambizioso progetto che mira a narrare la vita e la carriera di ciascun membro della celebre band britannica.

il progetto di sam mendes sui beatles

Sam Mendes, rinomato regista britannico, sta preparando quattro film che esploreranno le storie individuali di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Ogni lungometraggio si concentrerà su un membro specifico della band, immergendo il pubblico nelle esperienze e negli eventi che hanno plasmato la loro musica e la loro vita personale. Questa iniziativa rappresenta una novità nel panorama cinematografico, poiché Apple Corps e i detentori dei diritti sui brani dei Beatles hanno concesso i diritti necessari per replicare la storia e la musica della band nei film.

Le visioni artistiche di Mendes promettono di fornire uno sguardo approfondito e autentico sulla loro evoluzione, dal periodo formativo fino all’apice della loro carriera musicale. Già dai primi feedback, ci si aspetta che questi lungometraggi possano suscitare un interesse enorme, non solo tra i fan di lunga data dei Beatles, ma anche tra le nuove generazioni che stanno cominciando a scoprire il loro vasto repertorio.

la scelta del cast e le dichiarazioni di ringo starr

Nell’intervista, Ringo Starr ha confermato che Barry Keoghan sarà colui che interpreterà il suo personaggio. Pur non considerandosi un esperto dal punto di vista tecnico, Starr ha condiviso il suo entusiasmo per l’inizio di questa collaborazione, rivelando che Keoghan sta già prendendo lezioni di batteria per rendere la sua interpretazione il più realistica possibile. Starr ha scherzato sulla questione, dicendo: “Spero non siano troppe…”. Queste parole illustrano un lato più personale e umano, evidenziando l’importanza non solo della tecnica, ma anche del “sentire” la musica, un aspetto fondamentale del suo stile.

Oltre a Keoghan, il cast include Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Paul Mescal come Paul McCartney e Charlie Rowe nel ruolo di George Harrison. Queste scelte di casting sono state accolte con entusiasmo dalla critica e dai fan, promettendo di portare nuova vita alle storie di leggende della musica.

linee temporali e ambizioni di produzione

I film sono previsti in uscita nel 2027 e, secondo quanto dichiarato da Tom Rothman, presidente di Sony Pictures, i progetti saranno supportati da una pianificazione meticolosa e da un’approfondita preparazione. La scelta di Sony come partner produttivo è stata influenzata dalla passione che Rothman e il suo team hanno dimostrato per il progetto. Mendes ha enfatizzato l’importanza dell’approccio innovativo che la casa di produzione intende adottare nel portare i film sul grande schermo.

Un altro aspetto fondamentale del progetto è la partecipazione di Roger Deakins, un acclamato direttore della fotografia che ha collaborato frequentemente con Mendes. La sua presenza dovrebbe garantire una qualità visiva senza precedenti, contribuendo a dare vita alla storia in modo viscerale e coinvolgente.

Il progetto sull’immortale band britannica non si limita solo a essere un tributo, ma intende anche raccogliere le sfide e le vittorie che ogni membro ha affrontato nel corso degli anni, rendendo omaggio al loro impatto duraturo sulla cultura musicale. Con un cast talentuoso e un team di produzione impegnato, l’attesa per queste pellicole cresce giorno dopo giorno.