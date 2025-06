Barbara d’Urso: il mistero del suo ritorno in tv e il veto di Marina Berlusconi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Barbara d’Urso, nota conduttrice televisiva, è al centro di un acceso dibattito riguardo al suo possibile ritorno in televisione. Dopo aver lasciato il programma “Pomeriggio 5” due anni fa, i fan speravano di rivederla presto al timone di nuovi progetti. Tuttavia, la situazione si è complicata e le voci su un veto da parte della famiglia Berlusconi hanno sollevato interrogativi sul suo futuro professionale.

L’addio a Pomeriggio 5 e le speranze dei fan

Era il 2023 quando Barbara d’Urso ha annunciato la sua uscita da “Pomeriggio 5“, un programma che aveva condotto per anni su Mediaset. La decisione era stata presentata come una scelta consensuale, ma la conduttrice ha successivamente smentito questa versione in un’intervista a “La Repubblica“. I suoi numerosi sostenitori si sono subito mobilitati, sperando che, una volta scaduto il contratto con Mediaset, Barbara potesse tornare in onda su altre reti. Tuttavia, il tempo è passato e il tanto atteso ritorno non si è concretizzato, alimentando le speculazioni sulle ragioni di questa assenza.

I retroscena del possibile ritorno in televisione

Tre settimane fa, Barbara d’Urso ha rilasciato un’intervista a “Sette“, il magazine del Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua situazione professionale. In seguito, il portale “Dagospia” ha rivelato dettagli interessanti riguardo a presunti problemi legati al suo ritorno in televisione. Secondo quanto riportato, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, sarebbe stato contrariato dalla possibilità di un comeback della conduttrice. Si è anche parlato di tentativi da parte della Lega di Matteo Salvini per portare Barbara in Rai, nella speranza che l’arrabbiatura di Pier Silvio si fosse placata.

Recentemente, William Di Liberatore, Direttore dell’Intrattenimento Prime Time di Rai, ha aperto le porte a un possibile progetto che coinvolgerebbe la d’Urso. Tuttavia, nonostante queste novità, la situazione rimane incerta.

Il veto di Marina Berlusconi e le speculazioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Domani“, ci sarebbe un veto da parte di Marina Berlusconi sull’arrivo di Barbara d’Urso in Rai. Marina, presidente di Fininvest, avrebbe espresso contrarietà a qualsiasi progetto che potesse portare la conduttrice fuori da Mediaset, mantenendo un controllo rigoroso sulla sua carriera. Questo veto, se confermato, rappresenterebbe un ulteriore ostacolo per Barbara, che ha già affrontato una separazione difficile dall’azienda di Cologno Monzese.

Tuttavia, alcuni media, come Fan Page, hanno sollevato dubbi sulla veridicità di queste informazioni. Non ci sono conferme ufficiali riguardo all’interferenza di Marina Berlusconi, e resta da capire quali possano essere le motivazioni dietro questa opposizione della famiglia Berlusconi alla carriera della d’Urso al di fuori di Mediaset.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi

Negli ultimi due anni, Marina Berlusconi non ha mai commentato pubblicamente la situazione di Barbara d’Urso. Al contrario, Pier Silvio ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla conduttrice, sottolineando l’importanza del suo contributo a Mediaset. Dopo l’annuncio della sua uscita da “Pomeriggio 5“, Pier Silvio ha dichiarato: “Nessun retroscena, io la ringrazio personalmente per il grande lavoro svolto. Per tutto quello che ha dato alla nostra azienda, per il suo impegno e la professionalità”.

La situazione di Barbara d’Urso continua a essere avvolta nel mistero, e i suoi fan attendono con ansia notizie più chiare sul suo futuro in televisione.

