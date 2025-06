Vittoria Ceretti incanta Venezia: i look che hanno segnato il matrimonio di Jeff Bezos

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Vittoria Ceretti ha catturato l’attenzione durante uno degli eventi più attesi dell’anno, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. La top model ha saputo brillare con il suo stile unico, dimostrando che la vera eleganza non ha bisogno di fronzoli. Con una presenza magnetica e un’eleganza innata, Ceretti ha offerto momenti di moda indimenticabili, rendendo ogni sua apparizione un vero e proprio evento per gli appassionati di fashion.

Vittoria Ceretti a Venezia: un viaggio di stile tra le calli

Sin dal suo arrivo a Venezia, Vittoria Ceretti ha dimostrato di essere un’icona di stile. Durante una passeggiata tra le suggestive calli della città lagunare, è stata avvistata in un abito midi a stampa floreale. Questo vestito, caratterizzato da una vita ben definita e spalline sottili, presentava tonalità di rosso papavero e grigio su uno sfondo avorio, evocando un’atmosfera retro ma al contempo fresca, perfetta per il clima estivo.

Un elemento distintivo del suo look erano le ballerine bianche con cinturino alla caviglia, che richiamavano uno stile “scolaretta chic”. A completare l’outfit, una borsetta in pelle chiara con un fiocco decorativo, un accostamento semplice ma di grande eleganza. Questa scelta di abbigliamento ha dimostrato come, a volte, basti poco per creare un look di grande impatto, a patto che il gusto sia raffinato.

Per il suo ritorno a casa, Ceretti ha optato per un minidress bianco, caratterizzato da un bustier in crochet e dettagli romantici. Questo abito, con sottogonna in chiffon plissé e spalline sottili, sembrava un pezzo rubato a una bambola vintage. Gli stivali neri chunky ai piedi e una Birkin con foulard in mano hanno reso il suo look un perfetto esempio di come combinare femminilità e grinta contemporanea. Gli occhiali neri a forma di gatto hanno aggiunto un tocco di nostalgia anni ’90, diventato ormai il suo marchio di fabbrica.

Un abito da sogno e un imprevisto elegante

La vera magia si è manifestata durante il pre-wedding party, dove Vittoria Ceretti ha indossato un lungo abito nero dal taglio impeccabile. Questo vestito, con scollo morbido e spalline ampie, era abbinato a un collier di diamanti che avrebbe fatto invidia a qualsiasi star di Hollywood. I capelli raccolti con riga centrale e un make-up minimalista hanno contribuito a creare un’immagine di straordinaria raffinatezza, quasi come se fosse uscita da un film in bianco e nero, ma con un tocco di modernità che solo una top model della sua generazione può esprimere.

La vera sorpresa è arrivata durante la festa finale del matrimonio, a tema “Dolce Notte”, tenutasi all’Arsenale. Ceretti ha sfoggiato un abito d’archivio firmato Dolce&Gabbana, un pezzo iconico della collezione Autunno-Inverno 2003/2004. Questo modello, realizzato in chiffon cipria e con una silhouette a sirena, presentava dettagli di corsetteria laterali e applicazioni floreali tridimensionali. Ogni passo della modella era valorizzato dalla leggerezza del tessuto, mentre i sandali gioiello con cinturino e tacco a spillo completavano un look di pura perfezione.

Un imprevisto che diventa un momento di stile

Nonostante l’eleganza del suo abito, non tutto è andato secondo i piani. Durante i festeggiamenti, l’abito ha subito un piccolo strappo, che è diventato sempre più evidente. Tuttavia, Vittoria Ceretti ha affrontato la situazione con grande ironia, documentando l’accaduto sui social media. Con un post su Instagram, ha condiviso un’immagine dell’abito “vissuto” mentre si trovava su un taxi boat diretto al suo hotel, commentando con un divertente “Mood della serata”. Questo gesto ha dimostrato che la vera eleganza risiede nella capacità di affrontare gli imprevisti con grazia e umorismo, trasformando un potenziale imbarazzo in un momento di stile autentico.

