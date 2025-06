Kylie Jenner: stile e comfort in partenza da Venezia dopo un weekend di celebrazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Kylie Jenner, icona di stile e fondatrice del marchio Kylie Cosmetics, ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare comfort e moda anche in viaggio. Dopo un weekend di festeggiamenti a Venezia per le nozze da 46 milioni di dollari tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos, la celebre influencer ha lasciato la città lagunare il 29 giugno, attirando l’attenzione con un look audace e alla moda. La sua partenza dal pontile del taxi acqueo ha trasformato un momento di transito in una vera e propria passerella, evidenziando il suo inconfondibile stile.

Il look leopardato di Kylie Jenner

La scelta di Kylie Jenner per la sua partenza è ricaduta su un completo total leopardato, uno dei trend più in voga del 2025. Il suo outfit consisteva in un top smanicato a girocollo abbinato a pantaloni a vita bassa con fondo svasato, un chiaro richiamo allo stile Y2K, che evoca le icone pop dei primi anni Duemila. Tuttavia, Kylie ha saputo reinterpretare questo stile con un tocco moderno e raffinato, dimostrando la sua capacità di osare senza mai scadere nel banale. Il look leopardato, audace e vivace, sembra perfetto per una it-girl che non teme di attirare l’attenzione.

Per completare l’outfit, Jenner ha optato per un paio di infradito nere, che, pur essendo comode, conferivano un’aria rilassata al suo ensemble. Gli accessori hanno aggiunto un ulteriore tocco di glamour: occhiali da sole neri con montatura ovale sottile, un orologio d’oro, un bracciale a catena in argento e diversi anelli con diamanti, sapientemente distribuiti sulle mani. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, dimostrando che anche nei momenti più informali, nulla è lasciato al caso.

Il beauty look impeccabile di Kylie

Anche il beauty look di Kylie Jenner ha contribuito a rendere il suo aspetto ancora più affascinante. Le sue onde morbide, accompagnate da una riga centrale, hanno incorniciato il viso in modo elegante. Il trucco, giocato su labbra rosate con effetto gloss e zigomi ben scolpiti, ha creato una versione soft glam perfetta per un volo dopo giorni di eventi mondani e feste notturne. La sua abilità nel mantenere un aspetto curato anche in situazioni casual è un altro segno distintivo del suo status di icona della moda.

Un weekend ricco di stile tra boho e lingerie

Il soggiorno di Kylie Jenner a Venezia è stato caratterizzato da scelte stilistiche audaci e variegate. Attraverso il suo profilo Instagram, seguito da oltre 393 milioni di follower, ha condiviso momenti del suo viaggio, tra cui scatti nel bagno dell’hotel e momenti di gioco con i figli durante il tragitto in taxi acqueo. Prima di sfoggiare il suo look leopardato, Kylie aveva già catturato l’attenzione con altre scelte audaci.

Durante la “Dolce Notte”, il party finale delle nozze Sánchez-Bezos, Kylie ha abbracciato uno stile boho con un crop top bianco decorato con frange e pantaloni neri, mentre la sorella Kendall ha scelto un minidress blazer blu notte con cappuccio trasparente. Il giorno precedente, Kylie aveva indossato un audace abito silver ispirato alla lingerie, caratterizzato da una profonda scollatura e un tessuto satinato, infrangendo ogni protocollo da invitata a nozze. Non da meno, il bikini in lattice nero abbinato a pantaloni ha rappresentato un’ode al latex, dimostrando che per Kylie la moda è un linguaggio personale da esprimere senza freni.

La sua capacità di mescolare stili diversi e di osare con le scelte di moda rende Kylie Jenner un punto di riferimento nel panorama contemporaneo della moda, capace di ispirare e sorprendere il suo vasto pubblico.

