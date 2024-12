Ballando con le stelle 2024: la decima puntata senza eliminazioni e il ripescaggio sorprendente

La decima puntata di Ballando con le stelle ha regalato emozioni forti e colpi di scena al pubblico in attesa della semifinale. La puntata del 30 novembre ha visto la partecipazione di diverse coppie di ballo, con un finale inaspettato: nessun eliminato. La competizione si fa sempre più intensa, mentre le esibizioni si avvicinano all’epilogo della stagione. I telespettatori hanno già il prossimo sabato segnato sul loro calendario, data della semifinale, prevista per il 14 dicembre.

Nessun concorrente eliminato nella serata del 30 novembre

Nella puntata del 30 novembre, il clima di tensione è stato vibrante ma, contrariamente alle aspettative, non si è registrata alcuna eliminazione. I concorrenti, infatti, hanno potuto sfruttare al meglio il voto del pubblico, che questa volta ha avuto un peso significativo nel determinare le sorti della competizione. La coppia che è riuscita a conquistare un vantaggio prezioso per la semifinale è quella composta da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che hanno guadagnato ben trenta punti bonus. Questo traguardo è stato raggiunto dopo una performance che ha dimostrato la loro tenacia e capacità di adattamento, nonostante gli imprevisti che hanno caratterizzato il loro percorso, come l’allontanamento di Madonia e l’infortunio di Samuel Peron.

“Federica e Pasquale hanno saputo capitalizzare l’opportunità, in quanto hanno ballato insieme solo nell’ultima puntata, dimostrando una grande sintonia e una preparazione eccellente per affrontare il palco di *Ballando con le stelle.”* I telespettatori a casa sono stati determinanti, esprimendo il loro supporto attraverso i social media, confermando ancora una volta come l’interazione del pubblico giochi un ruolo cruciale nel talent show.

Il ripescaggio: una chance inaspettata per Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Durante la serata, spazio è stato dato anche alle coppie eliminate precedentemente, dando così modo a Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina di rientrare in gioco. Questa opportunità è stata decisiva e ha infuso nuova vita in una competizione già di per sé avvincente. Nella prima parte della puntata, Paolantoni e Kuzmina hanno sfidato Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen per conquistare un posto in finale. Gli spettatori si sono espressi chiaramente, premiando la coppia con il 55% dei voti, un segno inequivocabile di gradimento da parte del pubblico.

“La possibilità per Paolantoni e Kuzmina di tornare in gara rappresenta una dimostrazione dell’imprevedibilità del programma, capace di sovvertire le attese e mantenere alta l’attenzione.” La loro performance ha dunque acceso il fervore, creando un’ulteriore aspettativa in vista della semifinale, dove ogni esibizione potrà fare la differenza.

La classifica finale della decima puntata

A seguire la classifica finale della decima puntata, che evidenzia le coppie più apprezzate dal pubblico e dalla giuria. Dopo attenti voti e considerazioni da parte di Alberto Matano e Rossella Erra, ecco come si sono posizionate le coppie:

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

e Tommaso Marini e Sophia Berto

e Federica Nargi e Luca Favilla

e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

e Anna Lou Castolti e Nikia Perrotti

e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Questa classifica sarà fondamentale per valutare le possibilità delle coppie nella semifinale imminente, e si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del dance show. La tensione e l’emozione aumentano in vista dell’ultimo atto della stagione, che definirà chi avrà accesso alla tanto attesa finale del programma.