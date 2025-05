Bad Bunny in concerto a Milano: il 17 luglio 2026 all’Ippodromo Snai La Maura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bad Bunny, il celebre artista portoricano, si prepara a conquistare il pubblico italiano con un attesissimo concerto che si terrà il 17 luglio 2026 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. La superstar della musica latina, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, ha recentemente pubblicato il suo ultimo album, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS‘, il 5 gennaio 2026. Questo lavoro ha subito scalato le classifiche, debuttando al primo posto in Italia e confermando la sua straordinaria popolarità.

Un artista che sfida i confini musicali

Bad Bunny ha saputo ridefinire i confini della musica contemporanea, mescolando generi e stili in modo unico. Negli ultimi tre anni, è stato l’artista più ascoltato su Spotify a livello globale, un riconoscimento che sottolinea la sua influenza e il suo appeal internazionale. Nel 2022, ha stabilito un record straordinario con la sua tournée, incassando 435 milioni di dollari e vendendo oltre 2,4 milioni di biglietti per 81 concerti. Il ‘Most Wanted Tour‘, tenutosi all’inizio del 2024, è stato acclamato dalla critica e dal pubblico, battendo il record di incassi del Barclays Center, precedentemente detenuto da Jay Z.

La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti, tra cui la storica nomination ai Grammy Awards per l’Album dell’anno con ‘Un Verano Sin Ti‘, un traguardo significativo per un artista che canta in spagnolo. Questo album ha ricevuto un’accoglienza entusiastica a livello globale, diventando l’album più ascoltato su Spotify con oltre 18 miliardi di riproduzioni.

Riconoscimenti e traguardi storici

Nel 2025, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS‘ ha mantenuto la vetta della Billboard 200 per tre settimane consecutive, segnando il settimo album di Bad Bunny nella Top 10 e il nono n. 1 consecutivo nella classifica Top Latin Albums. Inoltre, è entrato nella storia come il primo artista latino a raggiungere le 100 posizioni nella Billboard Hot 100, consolidando ulteriormente il suo status di icona musicale.

Dopo il successo del suo sesto album, Bad Bunny ha annunciato una residenza storica intitolata ‘No me quiero ir de aquí‘ presso il Coliseo de Puerto Rico. Inizialmente programmata per 21 spettacoli, la residenza ha visto un’espansione a 30 date a causa della richiesta travolgente, con tutti i 400.000 biglietti esauriti in meno di quattro ore.

Un impatto culturale senza precedenti

Oltre ai suoi successi musicali, Bad Bunny ha dimostrato di avere un impatto significativo sulla cultura popolare. È stato il primo artista di lingua spagnola a esibirsi al Coachella, un evento di grande prestigio nel panorama musicale. La sua presenza ha contribuito a portare la musica latina al centro della scena musicale globale. Inoltre, ha ricoperto il doppio ruolo di conduttore e ospite musicale del Saturday Night Live, partecipando a uno speciale per il 50esimo anniversario dello show, un risultato che ha avuto un’importanza particolare per la comunità latina e per la visibilità della lingua spagnola nella cultura pop americana.

Dettagli sulla vendita dei biglietti

Per chi desidera assistere al concerto di Bad Bunny a Milano, i biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle 12 di giovedì 8 maggio. Per partecipare alla prevendita, è sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti inizierà alle 12 di venerdì 9 maggio e sarà accessibile tramite i portali www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica con uno degli artisti più influenti della musica contemporanea.

