Back to the Outback – Ritorno alla natura presto su Netflix

“Back to the Outback – Ritorno alla natura” di Clare Knight e Harry Cripps, è un divertente film d’animazione che debutterà venerdì 10 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming Netflix è attivo.

Divertimento e elogio della diversità in arrivo su Netflix

Un gruppo di animali, tra i più letali per l’uomo, sono stanchi di essere rinchiusi in un rettilario del continente australiano, dove vengono osservati dai visitatori come fossero dei mostri. I nostri colorati protagonisti decidono di dare una svolta alle loro vite e pianificano una fuga, che nei progetti consentirà loro di abbandonare lo zoo in cui sono imprigionati per raggiungere l’Outback. Qui sono sicuri di trovare ciò che desiderano, di sentirsi finalmente a casa, in un luogo dove saranno accettati senza essere giudicati per le loro squame o fauci.

Back to the Outback – Ritorno alla natura: esilarante animazione on the road

A guidare il gruppo dei fuggitivi è Maddie, un serpente velenoso dal cuore d’oro. Della squadra fanno poi parte il diavolo spinoso e sicuro di sé Thorny Devil Zoe, il ragno peloso Frank e il sensibile scorpione Nigel. Inaspettatamente si unisce alla banda anche Pretty Boy, un koala tenero quanto insopportabile, cui è impossibile negare la fuga. Ad inseguirli in questa divertente avventura attraverso l’Australia, il guardiano dello zoo Chaz e il suo temerario mini-me.

Diretto da Clare Knight e Harry Cripps, il film è un’avventura animata che diverte, mostrando quanto la diversità sia un valore, in cui confluiscono bellezza e armonia

Maria Grazia Bosu

9/11/2021