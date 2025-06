Baby K parla di libertà e nuove sfide al Taormina Film Fest 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Baby K, la nota artista musicale, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul tema della libertà femminile e sulle sue aspirazioni artistiche durante il 71esimo Taormina Film Fest. Intervistata dall’Adnkronos, l’artista ha discusso del suo nuovo brano “Follia mediterranea“, un pezzo che esplora il piacere e la libertà senza tabù, un argomento che le sta particolarmente a cuore. Con un mix di leggerezza e profondità, Baby K ha rivelato come la musica e il cinema possano intrecciarsi in modi sorprendenti.

La libertà femminile nel nuovo brano

Nel suo ultimo singolo “Follia mediterranea“, Baby K racconta una storia di libertà e piacere femminile. L’artista ha descritto il brano come un racconto divertente, in cui la protagonista femminile prende il controllo della narrazione, affrontando tematiche audaci e estive. “Per me era un tema divertente”, ha dichiarato, sottolineando che la leggerezza non deve essere confusa con superficialità. Baby K ha sempre avuto una predilezione per ritmi esotici e per la fusione di diverse culture musicali, elementi che riflettono la sua storia personale e il suo approccio artistico.

La canzone, con il suo ritmo coinvolgente, invita a ballare e a celebrare la libertà di espressione. “Dopo anni di evasione, ho deciso di affrontare questi temi in modo diretto”, ha aggiunto, evidenziando come la musica possa fungere da veicolo per esplorare emozioni e esperienze profonde. La sua visione artistica si allontana dai tradizionali tormentoni estivi, aprendo la strada a nuove sonorità e a una maggiore varietà di espressione.

Nuove direzioni artistiche

Durante l’intervista, Baby K ha anche accennato alla sua curiosità di esplorare nuove direzioni musicali. “Ammetto che l’estate si presta a certi suoni”, ha affermato, “ma sono aperta a sperimentare anche con ballad e a pensare a progetti per Sanremo“. Questa apertura verso nuove sfide artistiche dimostra la sua volontà di evolversi e di non limitarsi a un solo genere o stile. La sua presenza al Taormina Film Fest, un evento dedicato al cinema, ha ulteriormente ispirato la sua riflessione sul legame tra musica e cinema.

Baby K ha sottolineato come entrambe le forme d’arte possano influenzarsi reciprocamente, creando esperienze memorabili per il pubblico. “Il cinema ha il potere di colmare i nostri ricordi“, ha dichiarato, evidenziando l’importanza dei film nella formazione delle nostre identità e delle nostre esperienze di vita. La sua passione per il cinema si riflette anche nel suo desiderio di esplorare la recitazione, un campo che ha sempre affascinato l’artista.

La possibilità di recitare

Parlando della recitazione, Baby K ha rivelato di aver sempre avuto un interesse per questo mondo. “Mi è sempre piaciuto recitare”, ha affermato, condividendo la sua esperienza di formazione in Inghilterra. La sua amicizia con Ilenia Pastorelli, attrice nota per il suo ruolo in “Jeeg Robot“, ha ulteriormente alimentato il suo sogno di cimentarsi in questo campo. “Ho sempre ammirato il suo lavoro e mi sono chiesta come sarebbe indossare quei panni”, ha detto, lasciando aperta l’ipotesi di un futuro coinvolgimento in progetti cinematografici.

La sua disponibilità a esplorare nuove opportunità artistiche dimostra una mentalità aperta e una continua ricerca di crescita personale e professionale. Con il suo talento e la sua determinazione, Baby K potrebbe presto intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, unendo la musica e la recitazione in un modo unico e originale. La sua evoluzione artistica è un tema da seguire con attenzione, poiché promette di portare nuove esperienze e emozioni al pubblico.

