Auditel del 28 maggio 2025: Pretty Woman supera L’Isola dei Famosi, il calo di Like a Star

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nella serata di mercoledì 28 maggio 2025, gli ascolti televisivi hanno rivelato un interessante confronto tra programmi di intrattenimento e film classici. Il reality show L’Isola dei Famosi, trasmesso su Canale 5, ha mostrato segni di cedimento, mentre il film cult Pretty Woman ha riconquistato il pubblico. La competizione si è rivelata un campo di battaglia tra nostalgia e novità, con risultati che potrebbero influenzare le scelte future delle reti.

Pretty Woman conquista il pubblico

Il film Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere, ha registrato un notevole successo su Rai 1, attirando 2.622.000 spettatori e raggiungendo un share del 15.8%. Questo risultato ha messo in evidenza la forza del cinema classico, capace di attrarre un pubblico affezionato e di superare le produzioni contemporanee. Nonostante il passare degli anni, la storia d’amore tra Vivian e Edward continua a risuonare nel cuore degli spettatori, dimostrando che il fascino di un grande classico può superare le sfide del mercato televisivo attuale.

Al contrario, L’Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili, ha faticato a mantenere il passo, fermandosi a 1.788.000 spettatori e un share del 13.3%. Questo calo di interesse potrebbe indicare una saturazione del format o una disaffezione del pubblico nei confronti dei reality show, che negli ultimi anni hanno dominato il panorama televisivo italiano. La situazione è preoccupante per Mediaset, che ha fatto di questo programma uno dei suoi cavalli di battaglia.

Altri programmi in competizione

Rai 3 ha visto il programma Chi l’ha Visto? mantenere una solida audience, con 1.730.000 spettatori e uno share del 10.7%. Questo dimostra che i temi di cronaca e attualità continuano a interessare il pubblico, offrendo un’alternativa valida ai reality e ai film. Anche Fuori dal Coro su Rete4 ha mostrato stabilità, con un share del 5.8%, mentre su La7 il film Una Giornata Particolare ha sfiorato il 5.3%, confermando l’interesse per le pellicole di qualità.

In un contesto di ascolti in calo per alcuni programmi, Like a Star, il varietà musicale di Amadeus su Nove, ha registrato solo il 2.4% di share e 417.000 spettatori. Questo risultato evidenzia un trend negativo che potrebbe mettere in discussione la continuazione del programma, già in difficoltà nelle settimane precedenti. La finale della Conference League su Tv8, con la partita Betis-Chelsea, ha invece attratto 1.325.000 spettatori e un share del 7%, dimostrando che gli eventi sportivi continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico.

Rai domina nel preserale e nell’access prime time

Nel preserale e nell’access prime time, Rai1 si conferma leader indiscussa. Il programma Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha raggiunto 5.423.000 spettatori e un impressionante 27.6% di share. L’Eredità, con il suo format collaudato, ha mantenuto un share del 26%, dimostrando che i quiz e i giochi a premi continuano a riscuotere grande successo.

Dall’altra parte, Canale 5 ha visto Striscia la Notizia fermarsi al 12.5%, mentre Caduta Libera ha ottenuto un 18.9%. Questi dati evidenziano una chiara differenza di performance tra le due reti, con Rai che sembra avere un vantaggio significativo nel prime time.

Le sfide future per Mediaset

Con L’Isola dei Famosi in calo e Like a Star in difficoltà, Mediaset e Warner Bros. Discovery si trovano di fronte a una sfida cruciale: ripensare le strategie di programmazione per attrarre nuovamente il pubblico. La preferenza per contenuti più semplici e nostalgici, come dimostrato dal successo di Pretty Woman, potrebbe suggerire una direzione da seguire per le future produzioni.

In un panorama televisivo in continua evoluzione, la capacità di adattarsi alle preferenze del pubblico sarà fondamentale per il successo dei programmi. La serata del 28 maggio 2025 ha messo in luce non solo le attuali tendenze, ma anche la necessità di rinnovamento e innovazione nel settore dell’intrattenimento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!