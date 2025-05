Leslie Bibb racconta l’angoscia dietro le quinte di The White Lotus in Thailandia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza stagione di The White Lotus ha portato il pubblico in un viaggio esotico in Thailandia, dove le avventure di un gruppo di amici si intrecciano con momenti di tensione e comicità. Tra i protagonisti, Leslie Bibb, che interpreta Kate, ha condiviso dettagli affascinanti e inaspettati riguardo a una scena memorabile, rivelando le emozioni vissute sul set. La sua esperienza offre uno sguardo interessante non solo sulla trama, ma anche sulle dinamiche di produzione e sulle sfide affrontate dagli attori.

La scena delle pistole ad acqua: un mix di divertimento e paura

Nella terza stagione di The White Lotus, Leslie Bibb ha dato vita a Kate, un personaggio che si trova a dover gestire le tensioni tra le sue amiche Jaclyn e Laurie, interpretate rispettivamente da Carrie Coon e Michelle Monaghan. Una delle scene più memorabili è quella in cui le tre donne si ritrovano in un giro in città, braccate da un gruppo di ragazzini armati di pistole ad acqua. Mentre il pubblico ha accolto questa sequenza con ilarità, Bibb ha rivelato che dietro le quinte la situazione era ben diversa. Durante un’intervista a Late Night con Seth Meyers, ha descritto l’atmosfera di angoscia che ha caratterizzato le riprese: “Quando eravamo lì, il Festival si svolgeva in tempo reale e tutti dicevano di andare. E io ho pensato: ‘No, voglio vivere l’esperienza’”.

La scena, che si svolge durante i festeggiamenti del capodanno thailandese, è iniziata con un’atmosfera di festa, ma è rapidamente degenerata in una vera e propria fuga. Leslie Bibb ha raccontato che, mentre le telecamere erano spente, il cast e la troupe si sono trovati a fronteggiare un’emergenza. “Siamo arrivate e c’erano circa 300 comparse, tutte con pistole ad acqua, ed è stato un incubo”, ha spiegato l’attrice, evidenziando come la situazione fosse diventata caotica e inaspettata.

Le riprese in Thailandia: un’esperienza intensa

Le riprese in Thailandia hanno rappresentato un momento cruciale per Leslie Bibb, che ha descritto l’intensità di quelle giornate sul set. L’attrice ha confessato di essersi sentita completamente immersa nel suo ruolo, tanto da chiedersi da dove provenisse l’acqua utilizzata durante le riprese. “Mi chiedevo: ‘Da dove viene quest’acqua?’ Perché non è l’acqua più pulita della Thailandia”, ha detto, rivelando le sue preoccupazioni riguardo alla qualità dell’acqua. Nonostante le rassicurazioni della produzione, Bibb ha ammesso di temere per la sua salute, considerando che una delle regole fondamentali per chi visita la Thailandia è quella di evitare di bere acqua dal rubinetto.

Questa esperienza ha messo in evidenza non solo le sfide professionali, ma anche la connessione emotiva che gli attori sviluppano con i loro personaggi. Bibb ha descritto come, nonostante il terrore provato, si sia divertita molto durante le riprese, specialmente perché si trattava dell’ultimo giorno di lavoro per Carrie Coon. L’atmosfera festosa ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più memorabile, con il cast che ha girato alcune scene sulla spiaggia prima di tornare a Bangkok.

Un cameo speciale: Sam Rockwell

Un elemento interessante della terza stagione di The White Lotus è stato il cameo di Sam Rockwell, marito di Leslie Bibb nella vita reale. L’attrice ha rivelato che, sebbene le sue scene abbiano richiesto sei mesi di riprese in Thailandia, quelle di Rockwell sono state girate in soli otto giorni. Questo ha reso il suo intervento ancora più speciale, aggiungendo un tocco personale alla narrazione. Bibb ha sottolineato come il suo arrivo sul set abbia portato un’ulteriore dose di gioia e divertimento, contribuendo a creare un’atmosfera di collaborazione e amicizia tra i membri del cast.

La terza stagione di The White Lotus, con le sue dinamiche complesse e le situazioni esilaranti, continua a catturare l’attenzione del pubblico, grazie anche alle esperienze condivise dai suoi attori. Leslie Bibb, con il suo racconto, offre uno sguardo autentico e affascinante su ciò che accade dietro le quinte, rivelando le sfide e le emozioni che caratterizzano il lavoro in un contesto così vibrante e unico come quello della Thailandia.

