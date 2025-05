Andor 2: Disney+ punta in alto agli Emmy Awards 2025 con 23 nomination

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie televisiva Andor 2 si è già affermata come una delle produzioni più acclamate di sempre, e ora Disney+ si prepara a sfruttare il suo successo agli Emmy Awards 2025. Con una strategia ambiziosa, la piattaforma ha deciso di presentare la serie in ben 23 categorie, dimostrando così la sua intenzione di puntare forte su questo titolo dell’universo di Star Wars.

Le candidature di Andor 2 agli Emmy Awards

Variety ha rivelato in esclusiva che Disney+ ha ufficialmente presentato Andor 2 per le nomination agli Emmy, cercando di mettere in evidenza il valore della serie. Tra le categorie principali, spiccano quelle di Miglior Serie Drammatica, Regia e Sceneggiatura, ma non si fermano qui. La Casa di Topolino ha deciso di investire in modo significativo su questa produzione, che ha già ricevuto elogi dalla critica e dal pubblico.

Lo sceneggiatore Dan Gilroy, noto per il suo lavoro nel thriller Lo sciacallo – Nightcrawler, ha scelto l’episodio 209, intitolato “Welcome to the Rebellion”, per candidarsi nella categoria di Miglior Sceneggiatura di un Drama. In questa competizione, Gilroy si troverà a fronteggiare nomi di spicco come Mike White, autore di “The White Lotus”, e Noah Wyle, noto per il suo lavoro in “The Pitt”. Questa scelta sottolinea l’importanza della scrittura nella serie, che ha saputo catturare l’attenzione di un vasto pubblico.

Regia e interpretazioni di alto livello

Il regista Janus Metz, che ha diretto l’episodio 208, “Who Are You?”, è anch’esso in corsa per la categoria di Miglior Regia di un Drama. Metz dovrà competere con professionisti del calibro di Mark Mylod, noto per “The Last of Us”, e Ben Stiller, che ha diretto “Severance”. La presenza di tali nomi nella stessa categoria evidenzia la qualità della regia di Andor 2, che ha saputo mescolare abilmente azione e narrazione profonda.

Un altro protagonista di questa corsa agli Emmy è Diego Luna, che non solo recita nel ruolo di Cassian Andor, ma è anche produttore esecutivo della serie. Luna è nuovamente candidato come Miglior Attore in un Drama, dopo che la sua interpretazione non era stata riconosciuta nella prima stagione. Questa nomination rappresenta un riconoscimento importante per il suo lavoro e per il personaggio che ha contribuito a rendere iconico.

Le categorie in cui Andor 2 gareggerà

Andor 2 non si limita a competere nelle categorie principali, ma è presente in un ampio ventaglio di nomination. Ecco l’elenco completo delle categorie in cui la serie è stata proposta:

Miglior Serie Drama

Miglior Regia per una Serie Drama

Miglior Sceneggiatura per una Serie Drama

Miglior Attore

Miglior Attore Non Protagonista

Miglior Attrice Non Protagonista

Miglior Attore Guest Star

Miglior Attrice Guest Star

Miglior Casting

Miglior Doppiaggio

Miglior Fotografia

Migliori Costumi Fantasy/Sci-Fi

Miglior Trucco Fantasy/Sci-Fi

Migliori Acconciature Fantasy/Sci-Fi

Miglior Production Design

Miglior Colonna Sonora

Miglior Canzone Originale

Miglior Montaggio

Miglior Sound Design

Miglior Sound Mixing

Migliori Effetti Speciali

Migliore Coordinazione Stunt

Miglior Performance Stunt

Questa ampia selezione di nomination riflette l’impegno e la qualità della produzione, che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori e della critica. La competizione si preannuncia intensa, e gli appassionati di Andor 2 non vedono l’ora di scoprire come si comporterà la serie agli Emmy Awards 2025.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!