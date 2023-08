“Attack of Titan”: ecco una scena toccante quanto macabra

Attack of Titan è una serie televisiva anime di quattro stagioni, le prime tre realizzate da Wit Studio e l’ultima dallo studio MAPPA. La prima stagione è stata trasmessa nell’anno 2013 mentre l’ultima nell’anno 2020. Sono stati prodotti anche quattro film anime riassuntivi per il cinema, un adattamento live action e numerose opere derivate e spin-off, quali videogiochi, manga e anche light novel.

Attack of Titan, la trama

L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive. Tutto questo a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo. La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet. Le loro vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato. Ciò conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.

La famosa scena della serie

In un anime in cui il sangue e la morte sono elementi abituali che stupiscono, la morte di Eren riesce comunque a sconvolgere, per la paura di aver perso quel ragazzo unico e coraggioso che ci ha fatto amare Attack of Titan. La scena tanto toccante quanto macabra, della sua disperazione e della sua rabbia all’interno del corpo del Titano, immerso nel sangue e nei corpi dilaniati dei suoi compagni, sfocia nella sua rinascita come Titano e nella sua furia. È così che la sua voglia di vivere, la sua disperazione ma, soprattutto, il suo disperato bisogno di vendetta, gli permettono di tornare a vivere, con la forza di difendere i suoi compagni. Un esempio di come, a volte, la forza più grande sia la forza di volontà e la forza della propria anima. Qui di seguito la famosa scena della serie.