Asta dei memorabilia di Moira Orfei: il progetto rimandato e il futuro del circo

L’asta dei memorabilia di Moira Orfei, icona del circo italiano, ha attirato l’attenzione mediatica per le sue controversie e il suo rinvio. Brigitta Boccoli, compagna di Stefano Orfei e promotrice dell’evento, ha chiarito le motivazioni dietro il rinvio e ha condiviso le sue aspirazioni per il futuro del circo. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell’asta, le polemiche emerse e le prospettive per il circo di Moira.

L’asta di Moira Orfei: un evento rimandato

L’asta dedicata ai memorabilia di Moira Orfei, che avrebbe dovuto tenersi di recente, è stata rinviata. Brigitta Boccoli ha spiegato che il rinvio non è dovuto a un annullamento, ma a una necessità di perfezionare l’evento. “Vogliamo che non sia solo un’asta, ma un vero spettacolo“, ha affermato. La preparazione richiede tempo e attenzione ai dettagli, affinché l’evento possa emozionare i partecipanti. La Boccoli ha sottolineato che l’asta si terrà sicuramente, ma solo quando saranno soddisfatti gli standard desiderati.

L’asta avrebbe dovuto includere una vasta gamma di oggetti iconici appartenuti a Moira, come pellicce, gioielli e costumi di scena. La Boccoli ha descritto il guardaroba di Moira come un vero e proprio museo, con pellicce di grande valore economico. Tuttavia, la gestione e la conservazione di tali oggetti sono complesse, specialmente ora che il circo è chiuso. La chiusura ha reso difficile mantenere e conservare i pezzi, molti dei quali richiedono condizioni specifiche per la loro cura.

Polemiche e controversie: il “tuppo” di Moira

Una delle polemiche più accese riguardava il famoso “tuppo” di Moira Orfei, un elemento iconico del suo spettacolo. La Boccoli ha commentato che il clamore attorno a questo oggetto è stato eccessivo e ha sottolineato che non era l’unico “tuppo” di Moira, ma solo uno dei tanti. “Volevamo semplicemente offrire un pezzo curioso che attirasse l’attenzione”, ha detto. La questione ha sollevato tensioni tra i membri della famiglia Orfei, ma la Boccoli ha chiarito che le incomprensioni familiari sono comuni e non devono oscurare l’eredità di Moira.

Inoltre, Lara Orfei ha espresso preoccupazioni sul fatto che il ricavato dell’asta non sarebbe stato sufficiente per riaprire il circo. La Boccoli ha confermato che l’asta non rappresenta una soluzione definitiva, ma può comunque contribuire a un progetto più ampio. “Ogni iniziativa è un tassello importante”, ha affermato, evidenziando le difficoltà che il circo ha affrontato durante la pandemia e la necessità di un sostegno concreto per ripartire.

Il futuro del circo di Moira Orfei

Brigitta Boccoli ha parlato delle sfide che il circo di Moira ha dovuto affrontare, in particolare dopo la chiusura prolungata dovuta alla pandemia. A differenza di teatri e cinema, il circo ha subito un’interruzione significativa, con la perdita di personale e l’assenza di organizzazione. “Il circo è un mondo meraviglioso, ma richiede un lavoro incredibile dietro le quinte”, ha spiegato. La Boccoli ha espresso il desiderio di riaprire il circo, idealmente in coincidenza con il decimo anniversario della scomparsa di Moira, che ricorre nel novembre 2025.

La Boccoli ha anche parlato del suo legame con il circo e di come sia entrata in questo mondo attraverso la televisione. La sua partecipazione al reality “Circus” le ha permesso di conoscere Moira e Stefano Orfei. Inizialmente, Moira era diffidente nei suoi confronti, ma dopo aver compreso le sue buone intenzioni, ha accolto la Boccoli come parte della famiglia. “Moira era una donna generosa e lungimirante, che sapeva quanto fosse importante lasciare spazio agli altri”, ha ricordato.

Ritorno in tv e nuovi progetti

Brigitta Boccoli ha anche accennato a possibili ritorni in televisione, con voci che la vedrebbero come potenziale concorrente del prossimo “Grande Fratello”. Sebbene non abbia ricevuto alcuna proposta ufficiale, ha dichiarato di essere aperta a nuove esperienze. “Un anno fa avrei detto di no, ma ora ci penserei”, ha affermato, sottolineando come l’esperienza di “The Couple” l’abbia arricchita.

Tuttavia, ha escluso la partecipazione all’“Isola dei Famosi”, ritenendo che non sia adatta a lei. “Non fa per me, sono troppo delicata”, ha scherzato. Il suo desiderio principale rimane quello di contribuire alla rinascita del circo di Moira, un sogno che richiede impegno e passione.

L’asta dei memorabilia di Moira Orfei rappresenta solo un passo verso la realizzazione di un progetto più grande. Con la determinazione di Brigitta Boccoli e il supporto della comunità, il futuro del circo potrebbe riservare sorprese emozionanti.

