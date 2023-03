Arrivano voci che Apple TV + si stia mettendo a lavoro per una serie TV su Neuromancer, capolavoro di William Gibson

Neuromancer, il romanzo di William Gibson, potrebbe presto avere un adattamento televisivo. La piattaforma di streaming Apple TV+, secondo quanto riportato dal sito The Illuminerdi, sarebbe in procinto di produrre un adattamento di questo romanzo. Non sono arrivate conferme a queste indiscrezioni ma, qualora il progetto prendesse forma, sarebbe già stato scelto l’attore per interpretare il ruolo di Henry Dorsett Case ovvero Miles Teller.

Nel caso in cui si concretizzasse il progetto, si tratterebbe del secondo romanzo di William Gibson ad essere adattato, dopo The Peripheral. Le indiscrezioni riguardanti la scelta del protagonista della serie fanno riferimento ad un attore che abbiamo già visto in produzioni molto importanti. Miles Teller infatti ha fatto parte del cast del film Fantastici 4 e di Top Gun: Maverick. Sembra anche che la produzione e la sceneggiatura sarebbero affidati a Graham Roland, il quale ricoprirebbe anche il ruolo di showrunner.

Sembra anche che uno degli episodi sarà diretto da J.D. Dillard, il regista del film Devotion. Le premesse di questo adattamento sono molto importanti, nonostante ciò non hanno suscitato clamore nel nostro paese. All’estero invece la situazione è ben diversa, molti fan dell’opera temono infatti che la storia possa essere snaturata. La paura dei fan non è del tutto infondata visti i recenti adattamenti che hanno suscitato molte critiche da parte di alcuni. La qualità delle serie prodotte da Apple TV+ di recente però, potrà farci ben sperare in un super adattamento del romanzo Neuromancer.

L’importanza di questo romanzo è dovuta all’influenza che ha avuto nella creazione del genere Cyberpunk. Successivamente alla diffusione di quest’ultimo infatti, sarebbero stati creati gli iconici Blade Runner, Akira e Ghost in the Shell. Il genere è riuscito ad imporsi anche in altri media, ad esempio con il gioco da tavolo Cyberpunk 2020 e il videogioco Cyberpunk 2077. Quest’ultimo rappresenterebbe il nuovo veicolo di diffusione del genere, augurandoci che la serie tv Neuromancer possa affiancarsi al gioco per far conoscere a tutti il genere Cyberpunk.