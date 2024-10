Arriva “Storia di una famiglia perbene 2”: il sequel della serie di Mediaset intrigata da amore e crimine

L’attesa è finalmente finita: la seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene” debutterà stasera su Canale 5. Dopo un lungo periodo di sospensione di tre anni, i fan della serie possono prepararsi a immergersi nuovamente nella Bari degli anni Novanta, dove racconto di passione e conflitto si intrecciano. La trama avvincente e i colpi di scena promettono di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul sequel.

Cast e trama della seconda stagione

Diretta da Stefano Reali e ispirata all’omonimo libro di Rosa Ventrella, “Storia di una famiglia perbene 2” continua a narrare le vicende di due famiglie in conflitto: i De Santis, umili pescatori, e gli Straziota, potente clan di contrabbandieri. La storia si sviluppa tra il 1985 e il 1992 a Bari, dove amore, vendetta e speranza di redenzione si intrecciano in un racconto avvincente.

Attraverso una narrazione ricca di emozioni, la serie esplora le dinamiche familiari e le pressioni sociali che spingono i protagonisti a lottare per un futuro migliore, nonostante il contesto di pericolo rappresentato dalla criminalità organizzata. Nelle precedenti puntate, gli spettatori hanno assistito al complesso rapporto tra Maria De Santis e Michele Straziota, due giovani le cui famiglie sono da sempre rivali. Nonostante le avversità e le rigide norme familiari, i due innamorati hanno trovato il coraggio di sfidare il destino, costruendo una storia d’amore che si distingue nel drammatico panorama che li circonda.

La prima stagione si è chiusa con un potente cliffhanger: Maria incinta e Michele in carcere. Questo scenario drammatico pone le basi per la nuova stagione, in cui Maria, ora soprannominata “Malacarne”, si dedicherà a proteggere i giovani della sua città con l’arte del teatro, affrontando seri rischi per la sua vita e per quella del nascituro.

I genitori di Maria, Antonio e Teresa, dovranno affrontare ingiustizie sempre più pesanti, sperando di riportare la verità alla luce e combattere contro l’abuso di potere della famiglia Straziota. La malavita locale continuerà a giocare un ruolo cruciale, sotto la guida di Don Nicola, la cui autorità è minacciata dall’arrivo di un nuovo boss, Guido Palmisano.

Dove e quando vedere la serie

Per coloro che non possono contenere l’emozione, la seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene” andrà in onda oggi, venerdì 11 ottobre, in prima serata. L’appuntamento è fissato per le 21:35 su Canale 5, ma non mancherà la possibilità di recuperare l’episodio in streaming tramite l’app Mediaset Infinity, dove sarà disponibile in tempo reale.

Il sequel è composto da otto episodi, distribuiti in quattro appuntamenti, con l’ultima puntata prevista, salvo modifiche del palinsesto, per il 1 novembre. I fan si preparano a scoprire quali destini, avventure e colpi di scena attendono i protagonisti, alimentando quella passione per il racconto che ha caratterizzato la prima stagione. Con una narrativa ricca e intensa, “Storia di una famiglia perbene 2” promette di essere un viaggio emozionante attraverso l’eterna lotta tra l’amore e il crimine.