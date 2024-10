Arriva il videogioco di Terrifier: il nuovo progetto in 2D svelato con un trailer

Il mondo del gaming e del cinema dell’orrore si incontra nuovamente, portando i fan della saga “Terrifier” e del suo inquietante protagonista, Art il Clown, a un’esperienza interattiva. Con l’annuncio del videogioco “Terrifier: The ARTcade Game”, sviluppato da Relevo e pubblicato da Selecta Play, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’interpretazione pixelata dell’universo horror creato da Damien Leone. La pubblicazione è prevista per il 2025 su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Il trailer e le prime immagini del gioco

L’anticipazione per il videogioco è palpabile, soprattutto dopo la rivelazione del primo trailer in esclusiva da parte di IGN. Le immagini mostrano Art il Clown in azione, alle prese con sanguinosi assalti e la sua caratteristica ferocia. La grafica in stile pixel art è progettata per catturare l’essenza dell’atmosfera macabra dei film, pur mantenendo un aspetto più accessibile e giocabile.

Il gioco promette di ricreare la stessa tensione e il brivido degli horror slasher, permettendo ai giocatori di esplorare diverse aree mentre Art e i suoi avversari danno vita a sequenze di attacco spettacolari. I partecipanti potranno utilizzare un arsenale variegato, comprendente seghe elettriche e mazze chiodate, offrendo una gamma di opzioni offensive per affrontare le sfide poste durante il gameplay.

Il trailer non si limita a mostrare la grafica e le meccaniche di gioco, ma anticipa anche la possibilità di collaborare con altri giocatori, aggiungendo così un ulteriore strato di interattività. Questo elemento multiplayer potrà amplificare ulteriormente il divertimento e l’adrenalina, tipici delle migliori esperienze videoludiche horror.

Esperienza di gioco e colonna sonora

Una componente chiave di “Terrifier: The ARTcade Game” sarà la sua colonna sonora, ispirata alla musica degli anni ’80, che accompagnerà i giocatori attraverso sei diverse modalità di gioco. Dalle sfide più lunghe a sessioni rapide e dinamiche, il sound design mira a mantenere un’atmosfera inquietante e nostalgica, contribuendo a un’esperienza immersiva.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che il gioco non solo renderà omaggio ai film, ma cercherà anche di estenderne la narrazione attraverso meccaniche avvincenti e storyline stilizzate. Questa fusione di elementi visivi e sonori aiuterà a costruire un’esperienza che non sia solo un semplice adattamento, ma un’estensione narrativa dell’universo “Terrifier”.

Il ritorno di Art il Clown e il nuovo film in arrivo

Mentre i fan aspettano con ansia il videogioco, il terzo capitolo della saga cinematografica, “Terrifier 3”, si prepara a debuttare nei cinema italiani il 31 ottobre, in occasione di Halloween. Il film si preannuncia come il più audace della serie, con un budget significativamente maggiore rispetto ai precedenti, promettendo sequenze ancora più sanguinose e scioccanti.

L’interprete di Art il Clown, David Howard Thornton, ha dichiarato che le scene girate hanno avuto un impatto anche su di lui, confermando l’intensità e l’orrore previsti nel film. Questa nuova pellicola vedrà il clown accompagnato dalla malefica Victoria, interpretata da Samantha Scaffidi, ampliando così il cast e le dinamiche per il pubblico. Con il videogioco in arrivo e il film in partenza, i fan di Terrifier possono aspettarsi un periodo particolarmente ricco di contenuti horror.