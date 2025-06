Arnold Schwarzenegger sogna il ritorno di Conan e I gemelli: i progetti futuri dell’attore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Arnold Schwarzenegger, icona del cinema d’azione e della commedia, ha recentemente rivelato il suo desiderio di riportare sul grande schermo due dei suoi personaggi più celebri: Conan il barbaro e i protagonisti di I gemelli. Durante un’intervista promozionale per la seconda stagione della serie FUBAR, l’attore austriaco ha condiviso le sue aspirazioni per questi sequel, sottolineando come, con la giusta direzione e una sceneggiatura solida, entrambi i progetti potrebbero rinvigorire il suo legame con il pubblico e conquistare una nuova generazione di spettatori.

Il sogno di un sequel per Conan il barbaro

Arnold Schwarzenegger ha sempre avuto un legame speciale con il personaggio di Conan, un guerriero cimmero che ha segnato la sua carriera. In un’intervista con Collider, l’attore ha espresso la sua volontà di realizzare un sequel, affermando: “A volte vorrei davvero poter fare altri sequel di Conan, perché credo che con il regista giusto e una sceneggiatura ben scritta, potrebbe nascere una saga davvero, davvero forte”. Questa dichiarazione evidenzia il suo entusiasmo nel voler continuare la storia di Conan, magari esplorando nuove avventure con un “King Conan” che potrebbe rivelarsi un personaggio più maturo e saggio, ma sempre pronto a combattere.

Il progetto di un sequel su King Conan ha avuto alti e bassi nel corso degli anni, rimanendo spesso bloccato a causa di questioni legate ai diritti e ai cambiamenti nelle produzioni cinematografiche. Tuttavia, Schwarzenegger crede fermamente che ci sia ancora spazio per un ritorno trionfale di questo personaggio iconico, capace di attrarre non solo i fan di lunga data, ma anche una nuova audience, in un panorama cinematografico dominato da supereroi e guerrieri digitali. La sua convinzione che “certe leggende non invecchiano mai” è un chiaro segno della sua passione per il ruolo e del desiderio di rivitalizzarlo.

Il ritorno di I gemelli: una commedia da riscoprire

Oltre al desiderio di riportare in vita Conan, Arnold Schwarzenegger ha parlato anche della possibilità di un sequel di I gemelli, la commedia del 1988 in cui recitava al fianco di Danny DeVito. In questo film, i due attori interpretavano due fratelli separati alla nascita a causa di un esperimento scientifico, creando una dinamica comica che ha conquistato il pubblico. L’idea di esplorare nuovamente questa strana alchimia tra i due personaggi sembra affascinare Schwarzenegger, che riconosce il potere dell’umorismo come una forma di intrattenimento duratura.

Il sequel, che in passato è stato menzionato con il titolo provvisorio Triplets, potrebbe includere anche Eddie Murphy, aggiungendo un ulteriore elemento di novità alla storia. Questa nuova avventura potrebbe non solo riportare in scena la comicità dei personaggi, ma anche offrire spunti di riflessione sull’età, la paternità e le relazioni familiari. Schwarzenegger sembra convinto che il mix di risate e affetto fraterno possa ancora risuonare con il pubblico contemporaneo, dimostrando che l’umorismo può essere un’arma potente, proprio come i suoi celebri lanciafiamme.

In un periodo in cui il cinema cerca di rinnovarsi e di attrarre nuove generazioni, i progetti di Schwarzenegger per Conan e I gemelli potrebbero rappresentare un’opportunità per riportare sul grande schermo storie che hanno segnato un’epoca, rimanendo nel cuore degli spettatori. Con la giusta visione creativa, questi sequel potrebbero non solo rivitalizzare i personaggi, ma anche offrire un nuovo capitolo nelle loro avventure.

