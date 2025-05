Aqua World: il nuovo parco acquatico di Cinecittà World apre il 31 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’arrivo dell’estate, il divertimento è assicurato al parco acquatico Aqua World di Cinecittà World, che aprirà ufficialmente le sue porte sabato 31 maggio 2025. Situato a Castel Romano, il parco promette un’esperienza unica, con una vasta gamma di attrazioni e spazi dedicati al relax, perfetti per famiglie e gruppi di amici. Con una superficie di ben 20.000 mq, Aqua World si prepara a diventare una delle mete preferite per chi cerca svago e frescura durante i caldi mesi estivi.

Un’esperienza di divertimento e relax

Aqua World offre una combinazione perfetta di divertimento e relax. I visitatori potranno godere di spiagge attrezzate, lettini e ombrelloni, oltre a diverse aree riservate per chi desidera un po’ di tranquillità. Tra le attrazioni principali, spicca la Cinepiscina, un’ampia piscina di 1.700 mq dotata di un maxischermo, dove sarà possibile assistere a proiezioni di film mentre ci si rilassa in acqua. Non mancano anche spazi dedicati all’animazione, per intrattenere grandi e piccini con attività coinvolgenti.

Per chi ama l’avventura, Aqua World offre scivoli entusiasmanti come Vortex e Boomerang, che promettono emozioni forti con discese ripide e schizzi d’acqua. Gli amanti del relax possono invece approfittare del fiume lento Aradiso, dove è possibile navigare su morbidi gommoni in un ambiente tropicale, circondati da vegetazione lussureggiante e sabbia dorata.

Ristorazione e shopping al parco

Oltre alle attrazioni acquatiche, Aqua World si distingue anche per le sue proposte gastronomiche e commerciali. I visitatori potranno scegliere tra diversi ristoranti che offrono piatti per tutti i gusti, ideali per una pausa ristoratrice dopo una giornata di divertimento. Inoltre, il parco dispone di negozi dove è possibile acquistare souvenir e articoli vari, rendendo l’esperienza ancora più completa.

La zona relax, immersa nel verde, offre un’atmosfera unica, con piante esotiche e profumi avvolgenti, perfetta per chi desidera staccare la spina e godere di momenti di tranquillità. Aqua World si propone quindi come un luogo dove ogni visitatore può trovare la propria dimensione, sia che si tratti di adrenalina pura o di un semplice momento di relax.

Biglietti e accesso al parco

Per accedere ad Aqua World, i biglietti sono disponibili a partire da 13€, con la possibilità di acquistarli a data libera. Questo significa che i visitatori possono pianificare la loro visita senza preoccuparsi delle condizioni meteorologiche o di eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto. Inoltre, è possibile entrare nel parco anche con i biglietti di Cinecittà World, offrendo così un’opzione in più per chi desidera esplorare entrambe le attrazioni.

Con l’apertura di Aqua World, Cinecittà World si conferma come una delle destinazioni più complete per il divertimento estivo, offrendo esperienze uniche e indimenticabili per tutti. Non resta che prepararsi per una stagione di sole, acqua e tanto divertimento!

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!