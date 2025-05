TrigNo: la vittoria ad Amici 24 e i consigli di Maria De Filippi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pietro Bagnadentro, noto come TrigNo, ha conquistato il pubblico e la giuria nella ventiquattresima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata a Today, il giovane artista ha condiviso le sue emozioni post-vittoria, rivelando anche i preziosi consigli ricevuti dalla conduttrice e le sfide affrontate durante il suo percorso.

Le emozioni dopo la vittoria

TrigNo ha descritto il suo stato d’animo dopo aver trionfato nella categoria Canto. Con umiltà, ha affermato di non aver mai immaginato di arrivare a tanto, considerando il suo percorso non sempre lineare. “Non me l’aspettavo, specie per come me la sono vissuta”, ha dichiarato, sottolineando come la sua crescita sia stata costante, ma non priva di ostacoli. La sua partecipazione al Serale, un traguardo che sembrava lontano, è stata una sorpresa, così come la vittoria finale.

Secondo TrigNo, il segreto del suo successo risiede nel carisma. “Non sono il più bravo a cantare, ma Maria ci ripeteva sempre che è una questione di televoto e che bisogna anche convincere il pubblico a casa”, ha spiegato. Questo approccio non implica essere “ruffiani”, ma piuttosto saper trasmettere autenticità e connessione con gli spettatori. La naturalezza con cui ha affrontato il palco sembra essere stata la chiave per conquistare il cuore del pubblico.

Le aspettative all’inizio del percorso

Quando TrigNo è entrato nella scuola di Amici, aveva chiare aspettative. Desiderava farsi conoscere come artista, portando avanti le sue idee e mostrando diversi aspetti della sua personalità. Tuttavia, ha notato che inizialmente venivano messi in evidenza solo i suoi difetti. “Il problema è che all’inizio sono arrivati solo i lati che non piacevano”, ha confessato. Nonostante ciò, ha mantenuto una mentalità positiva, affrontando le critiche con determinazione.

Un aspetto interessante del suo percorso è stato il rapporto con Rudy Zerbi, uno dei giudici del programma. TrigNo ha ammesso di non essere mai stato il preferito di Zerbi, ma ha trasformato questa sfida in uno stimolo per migliorarsi. “Cercare di convincerlo era una sfida”, ha detto, evidenziando come le difficoltà possano diventare opportunità di crescita personale e artistica.

La vita nella casetta e i consigli di Maria De Filippi

La vita all’interno della casetta di Amici è stata caratterizzata da una miscela di competizione e affetto tra gli allievi. TrigNo ha descritto un ambiente di amicizia e stima reciproca, dove tutti i partecipanti si impegnano per raggiungere obiettivi comuni. “Chi lavora con noi ci tiene a far bene proprio quanto noi”, ha affermato, sottolineando l’importanza del supporto reciproco.

Maria De Filippi ha avuto un ruolo cruciale nel suo percorso, offrendo consigli sia in pubblico che in privato. TrigNo ha rivelato che la conduttrice lo ha messo in guardia riguardo alla necessità di avere una mentalità professionale. “Mi diceva che non avevo la testa”, ha raccontato, evidenziando l’importanza di essere preparati per affrontare il mercato musicale, che è molto competitivo. Ha espresso il desiderio di non commettere errori e di mantenere la giusta mentalità per avere successo. “Ho imparato che il lavoro paga, sempre”, ha concluso, enfatizzando il valore della costanza e dell’impegno.

L’amore e il futuro musicale

Durante il suo percorso ad Amici, TrigNo ha anche trovato l’amore. Ha intrapreso una relazione con la ballerina Chiara Bacci, che continua anche dopo la fine del programma. Riguardo alla loro storia, ha dichiarato: “Non è semplice vivere una storia davanti alle telecamere, ma limitarsi è ancora peggio”. Ha sottolineato come Chiara sia stata un supporto costante, e si è detto speranzoso di aver ricambiato il sostegno.

Infine, TrigNo ha parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, esprimendo un cauto ottimismo con un semplice “Speriamo”. Ha anche rivelato di avere un sogno nel cassetto: duettare con una celebre cantante italiana, un desiderio che riflette la sua ambizione di crescere ulteriormente nel panorama musicale.

