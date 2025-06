Antonello Venditti inaugura il tour per il 40° anniversario di “Notte prima degli esami” a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 17 giugno 2025, Antonello Venditti ha dato il via al suo atteso tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition” con un concerto emozionante alle Terme di Caracalla a Roma. Questo evento rappresenta l’inizio di una serie di spettacoli dedicati al celebre brano che ha segnato la carriera del cantautore romano, celebrando quattro decenni di musica e successi.

La scaletta del concerto

La serata ha preso il via con l’iconica introduzione musicale “Also sprach Zarathustra“, che ha creato un’atmosfera magica e suggestiva. Venditti ha poi proseguito con una selezione dei suoi brani più amati, offrendo al pubblico un viaggio attraverso la sua carriera. Tra i pezzi eseguiti, spiccano titoli come “Bomba o non bomba“, “Sotto il segno dei pesci“, “Sara“, “Giulia” e “Lacrime di pioggia“. Non sono mancati i successi storici come “Peppino“, “Giulio Cesare” e, naturalmente, “Notte prima degli esami“, che ha fatto vibrare il cuore dei fan.

La scaletta ha incluso anche “Mai nessun video mai“, “Qui“, “Non è la cocaina…“, “Ci vorrebbe un amico“, “L’ottimista“, “Piero e Cinzia“, “Stella“, “Di’ una parola“, “Che fantastica storia è la vita“, “Dalla pelle al cuore“, “Unica“, “Amici mai“, “Alta marea“, “Benvenuti in paradiso“, “In questo mondo di ladri“, “Ricordati di me” e “Roma capoccia“. Ogni brano ha suscitato emozioni forti, facendo rivivere ai presenti i ricordi legati a queste canzoni intramontabili.

Le dichiarazioni di Venditti

Durante la serata, Antonello Venditti ha colto l’occasione per esprimere la sua fiducia nell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, in un momento che coincide con il trentesimo anniversario del terzo scudetto della squadra. “La garanzia è Ranieri. Mi fido di lui”, ha dichiarato il cantautore, sottolineando il legame tra la musica e il tifo calcistico, un tema ricorrente nella sua carriera.

Inoltre, Venditti ha parlato dell’importanza della musica come elemento culturale fondamentale per la società. Ha presentato una proposta di legge volta a riconoscere la musica nella Costituzione italiana, evidenziando la necessità di diffonderla anche nei contesti più disagiati. Questa iniziativa riflette il suo impegno per la cultura e l’arte, elementi che hanno sempre caratterizzato la sua carriera e il suo messaggio artistico.

Il concerto alle Terme di Caracalla non è stato solo un evento musicale, ma un vero e proprio tributo alla cultura italiana, un momento di celebrazione che ha unito generazioni di fan e appassionati della musica di Venditti. Con questo tour, il cantautore romano continua a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano, dimostrando che la sua arte è viva e in continua evoluzione.

