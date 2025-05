Antonella Clerici e Vittorio Garrone: passione per i cavalli al CSIO di Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dell’equitazione ha accolto Antonella Clerici, celebre conduttrice, in un evento di grande prestigio: la 92ª edizione dello CSIO di Roma, tenutasi a Piazza di Siena. In questa occasione, Clerici ha condiviso la sua passione per i cavalli, rievocando anche i momenti salienti della sua carriera, come il Festival di Sanremo del 2010, dove ha fatto la storia diventando la prima donna a condurre l’evento da sola.

La carriera di Antonella Clerici: un ricordo indelebile

Antonella Clerici ha vissuto momenti memorabili nel suo percorso professionale, ma il Festival di Sanremo del 2010 rimane uno dei più significativi. La conduttrice ha descritto quell’esperienza come emozionante e storica, un traguardo che ha segnato la sua carriera. La sua presenza al CSIO di Roma ha offerto l’opportunità di riflettere su come la sua passione per la televisione si intrecci con il suo amore per i cavalli. Durante l’evento, Clerici ha evidenziato l’importanza di avere spazi come Piazza di Siena, che rappresentano un punto di riferimento per il mondo equestre.

L’atmosfera unica del CSIO di Roma

La manifestazione ippica di Roma ha un fascino particolare, e Antonella Clerici, accompagnata dal compagno Vittorio Garrone, ha potuto apprezzarne ogni aspetto. Garrone, imprenditore genovese e appassionato di cavalli, ha condiviso la sua visione sull’importanza di questo evento. «Cavalieri e amazzoni adorano gareggiare sull’erba di Piazza di Siena», ha affermato, sottolineando come il contesto culturale di questo luogo sia unico al mondo. La bellezza e la storia di Piazza di Siena creano un’atmosfera che rende ogni competizione un’esperienza indimenticabile.

La vita tra Italia e Francia

La coppia Clerici-Garrone ha scelto di vivere tra Italia e Francia, immersi nella natura e a contatto con i cavalli. Clerici ha descritto questa quotidianità come una fonte di felicità. La loro residenza nella tenuta di Arquata Scrivia, vicino ad Alessandria, offre vantaggi logistici significativi: «Antonella ha Milano a un’ora di distanza, io mi muovo facilmente per lavoro», ha spiegato Garrone, evidenziando come riescano a conciliare i loro impegni professionali e personali.

Ricordi indimenticabili nel mondo equestre

Oltre al Festival di Sanremo, Antonella Clerici ha vissuto esperienze memorabili nel mondo dell’equitazione. Le Olimpiadi di Parigi rappresentano un sogno realizzato, un evento che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua memoria. Clerici ha descritto il clima e la magia dei cinque cerchi come elementi che hanno reso quell’esperienza unica. Garrone ha confermato l’importanza di eventi come la gara a Versailles, che ha offerto una vista mozzafiato sui giardini reali, un’immagine che porterà sempre con sé.

La passione per i cavalli e il futuro

Nonostante l’amore per i cavalli, Antonella Clerici non monta. Vittorio Garrone ha scherzato su un episodio di vacanza in cui la conduttrice è salita su un piccolo cavallo, ma entrambi sembrano aperti a nuove esperienze. «Hai visto mai, magari un giorno», ha risposto Clerici, lasciando aperta la possibilità di un futuro coinvolgimento nel mondo dell’equitazione. La loro passione per i cavalli continua a essere un elemento centrale della loro vita, arricchendo la loro quotidianità e creando legami profondi con la natura e gli animali.

