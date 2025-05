Anticipazioni TV: La promessa, cosa accadrà nella puntata dell’8 maggio 2025 su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le attese per la puntata de La Promessa, in programma l’8 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete 4, sono elevate. Gli sviluppi della trama promettono colpi di scena e tensioni emotive. In questo episodio, i protagonisti si troveranno a fronteggiare dilemmi personali e relazionali, con decisioni che potrebbero cambiare il corso delle loro vite. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo nuovo appuntamento con la soap opera.

Manuel e la decisione sul matrimonio

La confessione di Jana ha avuto un impatto profondo su Manuel, il marchese che si trova ora in una situazione di grande incertezza. La rivelazione dei segreti familiari lo ha spinto a riflettere seriamente sulla sua relazione. Inizialmente, Manuel pensa di rimandare le nozze, spaventato dalla possibilità che il suo legame con Jana possa essere influenzato da eventi oscuri legati alla sua famiglia. La morte di Dolores e il rapimento di Curro pesano sulle sue spalle, rendendo difficile per lui prendere una decisione chiara.

Tuttavia, dopo un momento di riflessione, Manuel si rende conto che non può rinunciare all’amore che prova per Jana. La sua determinazione a costruire un futuro insieme a lei prevale, e decide di non lasciare che le paure lo frenino. Nel frattempo, Jana si dedica ai preparativi per il matrimonio, apportando modifiche al suo abito da sposa. Confida a Maria, che la sta aiutando, che il matrimonio dovrà avvenire in segreto, creando un’atmosfera di mistero attorno all’evento.

Don Alonso e Catalina: un conflitto familiare

Un altro nodo cruciale della trama riguarda Don Alonso e Catalina. Il marchese ha tentato in ogni modo di cedere la gestione dell’attività di marmellate alla figlia, ma la sua moglie Cruz si è opposta fermamente. Questo scontro di volontà costringe Don Alonso a comunicare a Catalina che non potrà assumere il controllo dell’impresa di famiglia. La giovane, delusa, capisce subito che la decisione è stata influenzata dalla matrigna, ma non si lascia abbattere.

Catalina continua a coltivare la sua relazione con Pelayo, un giovane che sembra avere intenzioni serie nei suoi confronti. I due decidono di partecipare a una festa di fidanzamento di un amico di Pelayo, ma i marchesi si oppongono inizialmente. Tuttavia, Pelayo riesce a convincere i genitori di Catalina, esprimendo sinceramente il suo desiderio di costruire un futuro insieme alla marchesina.

Amalia e Vera: un confronto generazionale

Un altro aspetto interessante della puntata è il rapporto tra Amalia e Vera. Amalia cerca di rimanere vicina a sua figlia, ma Vera non si fa intimidire e decide di darle una lezione. Le propone di cimentarsi nella preparazione del callos, un piatto tradizionale che richiede tempo e pazienza, ma che non è considerato particolarmente raffinato. Amalia, pur disgustata dall’idea, decide di non mostrare il suo disappunto e si presta a collaborare, creando una situazione di tensione e ironia tra le due.

Nel frattempo, Simona e Candela vivono una brutta esperienza durante una merenda, mentre Jana rivela a Curro di aver parlato con Manuel del loro passato. Tuttavia, non entra nei dettagli e omette di menzionare che Don Alonso è il suo vero padre, lasciando aperte molte domande e misteri.

Anticipazioni settimanali de La promessa

La Promessa continua a tenere alta l’attenzione del pubblico, con nuovi episodi che vanno in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 su Rete 4. Le trame si intrecciano, creando un affascinante mosaico di relazioni e conflitti che catturano l’interesse degli spettatori. Le anticipazioni per la settimana dal 5 all’11 maggio 2025 promettono ulteriori sviluppi intriganti, mantenendo viva la curiosità su come si evolveranno le storie dei protagonisti.

